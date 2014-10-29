Виктор Тихонов госпитализирован и проходит плановый осмотр

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов госпитализирован для прохождения планового медосмотра, сообщает Р-Спорт со ссылкой на генерального директора хоккейного ЦСКА Игоря Есмантовича.

Ранее СМИ сообщали, что Тихонов доставлен с осложнениями тяжелой болезни в реанимацию одной из ведомственных клиник Москвы.

"Виктор Васильевич в добром здравии. ПХК ЦСКА официально отправил Виктора Васильевича на плановый медосмотр, очередной, как это происходит раз в два года. Вот и вся ситуация. Мы с ним в контакте, постоянно общаемся. Чтобы не везти его по пробкам в понедельник, повезли в воскресенье, а военный госпиталь в воскресенье работает лишь в формате реанимации. Он лежит в обычной VIP-палате, которая там есть в госпитале", - сказал Есмантович.

Генеральный директор клуба добавил, что Тихонов находится в хорошем расположении духа и позволяет себе шутить с врачами.

Тем не менее, как рассказала жена прославленного хоккеиста и тренера Татьяна Тихонова, в четверг в Москве соберется врачебный консилиум по состоянию здоровья ее мужа.

Добавим, в середине октября сообщалось, что прославленный хоккейный тренер не может передвигаться самостоятельно и проходит курс лечения дома.