Рабочего обвинили в причинении смерти по неосторожности после пожара в Чехове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Рабочему предъявили обвинение в связи с пожаром в Чехове, где погибли два подростка. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

По данному факту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"29 мая мужчина проводил работы по обслуживанию аккумуляторных батарей по просьбе семьи, которая проживала в доме в деревне Ботвинино. В процессе выполнения и небрежных действий он отключил оборудование от питания и перевел его в аварийный режим", – говорится в публикации.

Как утверждает следствие, действия 34-летнего мужчины привели к возгоранию батарей, после чего возник пожар, в котором погибли несовершеннолетние. Скоро Следственный комитет обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

О смерти 17-летней девушки и ее 12-летнего брата в результате пожара стало известно ранее. Сотрудники СК вместе с криминалистами осмотрели место происшествия, а также изъяли три фрагмента аккумулятора и электрический щиток.

Чеховская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств данного инцидента.

