Захарова: пошлинами на зерно ЕС пытается вытеснить РФ с рынка продовольствия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Запад прикладывает все усилия, чтобы лишить Москву статуса надежного поставщика. При этом она подчеркнула, что Россия в любом случае есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов.

"Мы, с их точки зрения, не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", – заявила дипломат.

Захарова посоветовала западным странам пересмотреть их собственные же заявления касательно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад. Она напомнила, что тогда говорилось о необходимости накормить нуждающиеся страны.

Дипломат уверена, что Запад врал два года назад, когда мотивировал заботой о нуждающихся требования соблюдать договоренности по сельхозэкспорту.

"Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния", – заключила представитель МИД РФ.

О введении запретительных пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии сообщалось 30 мая. Тарифы на зерновой импорт увеличат с 1 июля. Эта ограничительная мера не затронет транзит через порты Евросоюза в третьи страны, сказано в заявлении Совета ЕС.

Позже стало известно, что Евросоюз рассматривает введение запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на другие продовольственные продукты из РФ и Белоруссии. Предложение о введении аналогичных пошлин на другие продукты поступило от Швеции.

