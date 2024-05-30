Работодатель поможет сотруднице магазина, на которую с ножом напал бывший

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотруднице московского магазина, на которую напал экс-возлюбленный, материально поможет работодатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего магазином.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей – 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан, пострадавшие женщины находятся в больнице.

Коллега управляющего магазином отметила, что задержанию мужчины предшествовала погоня за ним полицейских.

Инцидент произошел в Хорошевском районе в ночь на 30 мая. По версии следователей, экс-возлюбленный расправился с новым парнем своей бывшей девушки, а затем с ножом напал на посетителей супермаркета.

В результате пострадали четыре человека. На злоумышленника завели уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Расследование контролирует прокуратура Москвы.