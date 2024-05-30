Мишустин заявил, что все соцобязательства перед гражданами в 2023 году выполнены

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году были выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин отметил, что в прошлом году из Социального фонда выплачивались увеличенные в рамках плановой индексации пенсии, предоставлялись все виды страхового обеспечения и пособий семьям с детьми.

На работу региональных медучреждений в 2023 году власти направили более 2,7 триллиона рублей, благодаря чему помощь смогли получить еще 23 миллиона человек. Еще свыше 30 миллиардов рублей было выделено на повышение зарплат медработников, пояснил премьер-министр.

"Важно, чтобы и в дальнейшем все необходимые для выполнения обязательств перед людьми средства предоставлялись, конечно, в полном объеме и в срок", – сказал Мишустин.

Председатель правительства добавил, что из 50 госпрограмм каждая шестая была выполнена более чем на 99%. Две программы вышли на максимальный уровень, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии. Концепция станет отдельными видом добровольного пенсионного обеспечения.

