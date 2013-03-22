Вернуться в спорт Емельяненко посоветовали афонские мудрецы

Александр Емельяненко откроет детско-юношескую спортивную школу

Самбист Александр Емельяненко возвращается в спорт благодаря совету афонских мудрецов, рассказал спортсмен в эфире радиостанции "Москва FM".

"Старцы сказали, что надо мне детско-юношескую школу организовать, тренировать подрастающее поколение и самому выступать. Еще потрудиться, потерпеть", - сказал Емельяненко.

Последние месяцы спортсмен провел в монастыре на Святой Горе Афон в Греции. Он размышлял над тем, стоит ли ему вернуться в спорт, или необходимо заняться чем-то другим. Теперь Емельяненко решил вернуться в спорт и параллельно начать тренировать детей.

Напомним, Александр Емельяненко провел в смешанных единоборствах 27 боев. В 21 из них он одержал победу. Последний поединок состоялся 16 ноября 2012 года – боец проиграл американцу Джеффу Монсону.