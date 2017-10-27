Дорожные ограничения 28–29 октября. Что перекроют и как объехать

В Москве начиная с этих выходных закрываются три станции Таганско-Краснопресненской линии метро и вводятся ограничения для автомобилистов на юго-востоке. А также продолжаются строительство Северо-Восточной хорды, подготовка к открытию нового участка ТПК метрополитена и работы по замене асфальта в Хамовниках. О том, как объехать все перекрытия в городе в выходные, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Замена асфальта

С полуночи 28 октября до пяти утра 30 октября 7-й Ростовский переулок, а также участок 1-го Вражского переулка около дома 4 окажутся полностью перекрыты для проезда автомобилистов. В эти дни движение по переулкам будет доступно только для спецтехники и автомобилей местных жителей.

Перекрывать движения необходимо в связи с укладкой асфальта в 7-м Ростовском переулке. Там снимут старое дорожное покрытие, укрепят бетонное основание и уложат новый асфальт в несколько слоев. Проезд по части 1-го Вражского переулка закроют для машин, чтобы могла проехать техника и был обеспечен подвоз строительных материалов. Объехать временно закрытый на ремонт 7-й Ростовский переулок можно будет по Ростовской набережной или Плющихе.

Северо-Восточная хорда

В связи со строительством участка Северо-Восточной хорды с 6 октября по 20 декабря полностью перекрыто движение участка улицы Аносова − от пересечения с Мастеровой улицей до пересечения с улицей Плющева. Также до двух полос ограничат движение на участке улицы Кусковская − от 22-го дома по улице Плющева до дома 2А по Кусковской улице.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Третий пересадочный контур метро

Также в центре города продолжают строить первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) метро − от "Хорошевской" до "Петровского парка". В связи с этим с 20 октября по 20 декабря ограничили движение на Семеновской набережной в районе пересечения с улицей Гольяновской. Также на Гольяновской, в районе дома № 2, стр. 1, ограничат движение по одной полосе.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Закрытие конечных станций фиолетовой ветки

В связи с закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро ("Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники") для автобусов, которые будут перевозить пассажиров до метро "Выхино" и "Кузьминки", откроют обособленные временные выделенные полосы. По ним же пройдут городские и областные маршруты. Доступ остальным видам транспорта на выделенные полосы будет закрыт.

Временные выделенные полосы:

На участке Новорязанского шоссе и Волгоградского проспекта, от станции "Котельники" до станции "Кузьминки", в направлении центра и области.



В направлении центра и области на участке Лермонтовского проспекта, от улицы Привольная до съездов на боковые проезды проспекта, а также на Рязанском проспекте от улицы Хлобыстова до Самаркандского бульвара.

Дорожные перекрытия

Некоторые улицы перекроют. На других введут временные изменения дорожного движения.

Так, будет отменена парковка на улице Вострухина в районе дома № 7, а также на улице Авиаконструктора Миля − от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова.

Фото: Единый транспортный портал Москвы

Кроме того, будут ограничены выезды на Волгоградский проспект с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а также выезд с улицы Кирова на улицу Генерала Кузнецова.

Также закрывается участок улицы Хлобыстова − от Рязанского проспекта до улицы Вострухина. Вместе с тем будет ограничено движение на съезде с МКАД на Волгоградский и Рязанский проспекты с 6:30 до 21:30 ежедневно в течение недели.