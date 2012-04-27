Начинается процесс согласования бесплатных автобусных маршрутов

В скором времени в столице начнется процесс согласования бесплатных автобусных маршрутов, сообщает газета «Известия». Речь идет об автобусах, которые доставляют москвичей от метро до торговых центров.

«Мы не ставим своей задачей помешать работе перевозчиков - все должно быть взаимовыгодно», - отметила Жанна Терехова, пресс-секретарь городского Департамента транспорта. Сам процесс согласования займет около месяца, документы можно будет подать уже в ближайшие дни.

Напомним, что 20 марта глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов подписал приказ, согласно которому все маршруты бесплатных автобусов должны быть согласованы. Ранее подобные автобусы считались заказными, поэтому их использование никак не обсуждалось с властями.

Чиновники считают, что занесение новых маршрутов в реестр поможет тщательнее следить за тем, выполняются ли на них законодательно закрепленные требования по безопасности и комфорту пассажиров.