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Город

12 августа 2014, 17:38

В центре города восстановят старые трамвайные маршруты - Ликсутов

транспорт наземный транспорт трамваи маршруты кондиционеры

"Большое интервью": Максим Ликсутов - о развитии транспорта в Москве

Столичные власти планируют восстановить старые трамвайные маршруты, прежде всего в центральной части города, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В городе много улиц, где раньше были трамвайные маршруты. Рельсы были сняты, когда делали реконструкцию либо перекладку сетей, и многие трамвайные маршруты просто закатаны в асфальт. Там осталось полотно и рельсы, а во многих местах даже сохранилась контактная сеть, поэтому мы поставили задачу восстановить те участки, где раньше был трамвай", - пояснил Ликсутов.

При этом заммэра отметил, что создание совершенно новых трамвайных линий продолжится, особенно на территории Новой Москвы. По его словам, трамвай занимает одно из ведущих мест в транспортной среде города. "Это экологически чистый вид транспорта. И современные трамваи способны работать в городских условиях работать очень качественно", - подчеркнул Ликсутов.

Как выглядит трамвай нового поколения

Он напомнил, что на севере Москвы на маршруте № 6 (метро "Сокол" – Братцево) уже курсирует трамвай нового поколения, который является одним из самых современных в Европе.

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"Этот трамвай полностью соответствует всем самым строгим современным требованиям в вопросе шумозащиты и удобства для маломобильных граждан. То есть самый современный из аналогов, которые есть и в Европе, и в странах, где трамвай является символом столиц", - отметил он.

Ликсутов также рассказал, что весь наземный транспорта, который закупает город, оснащен кондиционерами и соответствует высоким экологическим характеристикам.

"За последние три года мы купили 2,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. Так, на сегодняшний день 73% автобусов оборудованы кондиционерами и полностью приспособлены для перевозки маломобильных граждан. То есть, это такой качественный скачок, который мы сделали", - сказал заммэра.

Первый низкопольный трамвай появился в столице

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения. В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50, сообщил мэр во время осмотра нового подвижного состава 24 июля. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек. "В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей, это огромное количество, - отметил мэр. - Мы планируем увеличить численность путем обновления транспортной инфраструктуры. Это такая позитивная задача". По данным Мосгортранса, число пассажиров планируют увеличить до 1 миллиона в день.

Сюжет: Как живет столица

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