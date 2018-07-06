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Город

06 июля 2018, 16:54

Дорожные ограничения в выходные 7-8 июля. Что перекроют и как объехать

транспорт дороги перекрытия город

В эти выходные столицу обойдет футбольное нашествие болельщиков: все матчи пройдут в других городах чемпионата мира. Но в Москве продолжают строить станции метро, новые здания, а также приводить в порядок инженерные коммуникации. Обо всех ограничениях для автомобилистов читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко


Строительство метро


Фото: transport.mos.ru

Съезд с Бутырской улицы на Нижнюю Масловку временно закрыт в связи со строительством станции метро "Нижняя Масловка". Ограничения действуют до 30 ноября. Для того чтобы выехать на Нижнюю Масловку (при движении в сторону Ленинградского проспекта), можно использовать альтернативные маршруты – через Вятскую или Башиловскую улицы.

С 8 июня до 15 декабря перекрыта улица Дмитриевского – от пересечения с Салтыковской до дома № 1 на улице Дмитриевского. В этом месте строят станции Кожуховской линии метро. Кроме того, на улице Наташи Качуевской (от пересечения с Дмитриевского до дома № 1) для проезда недоступны две полосы.

Фото: transport.mos.ru

Также движение ограничено по двум полосам в каждом направлении по Салтыковской улице – от дома № 2 по Дмитриевского до дома № 32, строение 5, расположенного на Оренбургской. Для проезда автомобилистов на Салтыковской улице обустроена объездная дорога рядом с закрытым участком. Попасть на Дмитриевского можно через Косинское шоссе.

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства станций Кожуховской линии также до 17 июля ограничено движение на Рождественской улице – от пересечения с Покровской до дома № 27 (корпус 1) по Рождественской улице. На этом участке перекроют две полосы движения.

Фото: transport.mos.ru

С 22 июня до 25 декабря перекрыто Косинское шоссе – от пересечения с Красковской улицей до пересечения с улицей 8 Марта. Для проезда автомобилисты могут воспользоваться объездной дорогой через улицы Красковскую и 8 Марта.

Инженерные и строительные работы


Фото: transport.mos.ru

Из-за инженерных работ до 20 июля ограничено движение по одной полосе Муравской улицы – в районе дома № 10. Также до 31 июля нельзя будет проехать по одной полосе Муравской улицы – от 1-й Муравской до 2-й Муравской.

Фото: transport.mos.ru

До 31 октября из-за строительных работ полностью перекрыт участок Проектируемого проезда № 1214 – от дома № 202 до дома № 220 Б, строение 1. Проехать к ним можно, воспользовавшись Ростокинской улицей и улицей Бажова.

Фото: transport.mos.ru

Также до 30 октября ограничено движение на одной полосе Душинской улицы – от дома № 9 до дома № 20. Здесь проводят реконструкцию инженерных сетей, а для проезда временно расширили дорогу.

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа ограничено движение по одной полосе в Графском переулке – в районе дома № 9, строение 4. Такое же ограничение действует по 3-й Мытищинской улице — в районе дома № 8, по 1-й Мытищинской — от дома № 15, строение 1, до 2-й Мытищинской, а также по 2-й Мытищинской — от дома № 1, строение 1, до дома № 2, строение 1.

Федотов Анатолий

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