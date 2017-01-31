Газетные киоски появились на карте портала открытых данных

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Онлайн-карта газетных киосков Москвы появилась на портале открытых данных, сейчас в реестре содержатся 1019 киосков во всех округах столицы, включая ТиНАО и ЗелАО.

Больше всего киосков расположено в центре столицы – 206 киосков, на севере и северо-западе – более сотни в каждом. Всего в Москве установят 2095 киосков нового образца, а также 474 мобильных стоек или пресс-стендов, торговля с которых ведется в тех местах, где нет возможности поставить киоск.

Фото: data.mos.ru

Карту киосков можно посмотреть здесь.

Стойки начали устанавливать в сентябре прошлого года. Киоски печати разыгрываются и устанавливаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов со специализацией "Печать".

О планах разместить схему расположения киосков печати в интернете власти Москвы заявили в конце 2015 года. Из новой схемы расположения киосков можно узнать, какого типа объект и кто в нем торгует. Схема создавалась в рамках реорганизации мелкорозничной торговли, которая затронула и киоски печати.

В Москве создана новая схема размещения торговых киосков. Старые объекты меняют на палатки нового образца за счет города, право на торговлю в них разыгрывают на торгах. До реорганизации власти провели аукционы на право размещения торгового объекта, а его закупку, установку и подключение к сетям осуществлял предприниматель. До конца 2017 года планируется установить более трех тысяч новых киосков. Палатки "Печать", "Мороженое", "Молоко", "Театральные кассы", "Овощи фрукты", "Хлебобулочная продукция", "Цветы", "Мясная продукция" и "Бытовые услуги" будут выполнены в единой концепции.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов