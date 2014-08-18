Первый московский агрокластер начнет работу в октябре - Немерюк

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Первый агрокластер на Калужском шоссе откроется в октябре 2014 года, заявил в понедельник во время пресс-конференции глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Он и был в высокой степени готовности. Там сейчас заканчивают возведение около 150 тысяч квадратных метров охлаждаемых складов", - пояснил Немерюк. Его слова приводит "Агентство Москва".

Агрокластер в Молжаниновском районе находится на стадии проекта планировки. В агрокластерах столичные власти планируют разместить весь оборот продовольственных товаров Москвы.

"Эту программу разрабатывают уже на протяжении 7-8 месяцев. Мы планируем, что через эти объекты, через эти агрокластеры, будет, в основном, поступать продовольствие в Москву", - сказал глава департамента торговли и услуг.

Глава департамента торговли также отметил, что серьезного дефицита ни по одной товарной группе в Москве нет.

"Ежедневно мы проводим анализ цен как в сегменте эконом-класса, так и премиум-класса по всем федеральным сетевым торговым сетям и несетевым магазинам. Серьезного дефицита или просто дефицита ни по одной товарной группе нет", - цитирует "Интерфакс" Немерюка.

По его словам, зафиксирован незначительный рост цен по определенным видам продовольствия. Так, стоимость говядины в Москве выросла на 3 рубля, свинины - на 4 рубля, мороженая рыба в дорогом сегменте показала некое снижение, рыба в сегменте эконом-класса подорожала на 5 рублей, уточнил глава департамента торговли.

"Вареная колбаса подорожала на 10 рублей, цены на молоко остались на прежнем уровне, а картофель подешевел. Сыры в дорогом сегменте, как ни странно, тоже подешевели, в дешевом сегменте сыр подорожал. Цены на хлеб не выросли", - добавил Немерюк.

Он также отметил, что за 10 дней с момента ввода санкций подорожало сырье для московских мясоперерабатывающих комбинатов. Так, цена полутуши свинины выросла со 170 до 180 рублей (рост на 6 процентов).

"Да, спекулятивные ожидания есть", - заявил Немерюк, отметив, что речь идет не о розничной торговле, а о поставщиках сырья.

Немерюк подчеркнул, что на санкциях в настоящее время многие попытаются заработать. Он также добавил, что охлажденная рыба, которая поставлялась в Москву из Норвегии и других стран, попавших под санкции, на прилавках заканчивается.

"В ближайшее время начнутся поставки красной рыбы из Аргентины и Чили", - заявил глава столичного департамента торговли.

По его словам, есть вероятность повышения цен на сыры к предстоящей зиме.

"К зиме может вырасти в цене живое молоко, которое идет, в том числе, на производство сыров", - подчеркнул Немерюк.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.