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Авиа и аэропорты

28 января 2015, 18:02

Евросоюз будет хранить частные данные пассажиров пять лет

терроризм пассажиры Евросоюз авиасообщение жизнь в мире авиа и аэропорты частные данные

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Персональные данные пассажиров, летающих в Европу и из нее будут хранится пять лет. На каждого человека хотят собрать 42 вида данных, включая домашний адрес, способ оплаты билета и даже кулинарные предпочтения, сообщает The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение законопроект.

Такие меры Евросоюз вводит в рамках борьбы с международным терроризмом. Стоить отметить, что полиция и спецслужбы будут иметь доступ к персональным данным пассажиров также в течение пяти лет.

Законопроект разработан при согласовании с главами МВД стран ЕС во время марша солидарности с жертвами нападения террористов на редакцию французской сатирической газеты Charlie Hebdo. Тогда министры обнародовали заявление, в котором подчеркивается "насущная необходимость введения общеевропейской системы документирования данных авиапассажиров".

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Эта тема будет обсуждаться на следующей встрече глав МВД стран ЕС в Риге 29 января.

Как это отразится на российских авиапассажирах пока неизвестно. Сейчас Европарламент ждет ответа от российских властей. Добавим, что Евросоюз уже заключил договор с США, Канадой и Австралией о сотрудничестве, но подобных соглашений со странами Африки и Азии заключено еще не было.

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