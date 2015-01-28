Евросоюз будет хранить частные данные пассажиров пять лет

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Персональные данные пассажиров, летающих в Европу и из нее будут хранится пять лет. На каждого человека хотят собрать 42 вида данных, включая домашний адрес, способ оплаты билета и даже кулинарные предпочтения, сообщает The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение законопроект.

Такие меры Евросоюз вводит в рамках борьбы с международным терроризмом. Стоить отметить, что полиция и спецслужбы будут иметь доступ к персональным данным пассажиров также в течение пяти лет.

Законопроект разработан при согласовании с главами МВД стран ЕС во время марша солидарности с жертвами нападения террористов на редакцию французской сатирической газеты Charlie Hebdo. Тогда министры обнародовали заявление, в котором подчеркивается "насущная необходимость введения общеевропейской системы документирования данных авиапассажиров".

Эта тема будет обсуждаться на следующей встрече глав МВД стран ЕС в Риге 29 января.

Как это отразится на российских авиапассажирах пока неизвестно. Сейчас Европарламент ждет ответа от российских властей. Добавим, что Евросоюз уже заключил договор с США, Канадой и Австралией о сотрудничестве, но подобных соглашений со странами Африки и Азии заключено еще не было.