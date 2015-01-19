Кузнецова, Веснина и Павлюченкова проиграли в первом круге Australian Open

Светлана Кузнецова. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, стартовавшего в понедельник в Мельбурне.

На старте турнира россиянка уступила француженке Каролин Гарсии со счетом 4:6, 2:6. Светлана трижды подала навылет, активно выиграла 12 очков, но при этом совершила 26 невынужденных ошибок.

В свою очередь, Елена Веснина в первом круге проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 5:7, а Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой - 5:7, 1:6.

Кроме того, Australian Open покидает Анастасия Павлюченкова, в трех сетах уступившая бельгийке Янине Викмайер - 6:4, 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Анастасия 5 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 28 невынужденных ошибок.

Победу в первом круге одержала москвичка Екатерина Макарова, в двух сетах обыгравшая бельгийку Ан-Софи Местах - 6:2, 6:2. За выход в третий круг Макарова поспорит с победительницей матча Роберта Винчи (Италия) - Бояна Йовановски (Сербия).

Что касается мужской сетки, то здесь Россия также понесла потери. Михаил Южный в первом круге Australian Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному на турнире под третьим номером, со счетом 3:6, 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 49 минут. Михаил 5 раз подал навылет, активно выиграл 20 очков и совершил 34 невынужденные ошибки. На счету Надаля 4 эйса, 37 виннерсов и 15 неточностей.

Неудачно выступил и Теймураз Габашвили, он проиграл киприоту Маркосу Багдатису - 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 4:6, 4:6. Поединок теннисистов продолжался более 3,5 часов.