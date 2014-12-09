Про родину Супермена снимут сериал

Фото: facebook.com/superman

Американский телеканал Syfy закажет съемки сериала о родине Супермена – вымышленной планете Криптон. Возглавит проект сценарист трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Дэвид С. Гойер.

События "Криптона" (Krypton) развернутся задолго до появления Супермена, которого мы знаем. Драма расскажет о дедушке Человека из стали, сумевшем навести порядок на планете, погруженной в хаос, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий сериала напишет Йен Б. Голдберг, работавший над "Однажды в сказке" (Once Upon a Time). Он же вместе с Гойером станет продюсером проекта.

Напомним, что осенью стартовал стартовал сериал о родном городе Бэтмена - "Готэм" (Gotham). Он рассказывает историю комиссара полиции Джеймса Гордона.

На просторах Готэма Джеймс Гордон встречает Женщину-Кошку, Джокера, Загадочника и прочих персонажей, отлично знакомых любителям комиксов. Мрачное телешоу транслирует американский телеканал Fox.