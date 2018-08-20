Умный средний класс: обзор смартфона Honor 10

Средний класс – новый премиум. Такова новая идеология создания смартфонов среднего ценового сегмента, начиная, примерно, с 2017 года. Новый Honor 10 – не исключение. Мы решили выяснить, насколько этот маркетинговый слоган соответствует действительности.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Краткие технические характеристики:

габариты: 149×71×7.25 мм, 153 мм;

вес: 153 грамма;

экран: тип LTPS, диагональ – 5.84 дюйма, разрешение – 2280×1080 пикселей, соотношение сторон – 19:9;

процессор: HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (8 ядер, 4хCortex A73 2.36 ГГц + 4хCortex A53 1.8 ГГц);

память: накопитель 64/128 Гб, 4 Гб – оперативная;

основная камера: 16 Мп + 24 Мп; диафрагма – f/1.8, фокусное расстояние – 27 мм; фазовая автофокусировка;

фронтальная камера: 24 Мп, диафрагма – f/2.0, фокусное расстояние – 26 мм;

аккумулятор: 3400 мАч, зарядка Honor SuperCharge, 25 минут – 50%.

Honor – это молодежный бренд компании Huawei. "Молодежность" смартфонов Honor, впрочем, довольно условная, проявлялась она обычно в нюансах рекламных кампаний и в более смелых расцветках аппаратов. Однако в 2018 году разница между Honor и Huawei cтала и вовсе неуловимой.

Так, например, градиентные цвета новых "взрослых" флагманов Huawei – P20 и P20 Pro – смотрятся ничуть не менее молодежно, чем цвета Honor 10. Сейчас Honor – просто более демократичный бренд, чем классический Huawei. Если сравнить премиальные смартфоны обоих брендов – Huawei P20 Pro и Honor 10, то разница в цене составит 55 тысяч рублей за P20 Pro против 30 тысяч за Honor 10.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Что же такое Honor 10? Что самое главное в этом смартфоне? Во-первых, очень мощный процессор Hisilicon Kirin 970. Вообще топовый процессор в смартфоне среднего класса – это необычно. Во-вторых, качественная камера с модулем искусственного интеллекта. В-третьих, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом. Это новое и очень эффектное с точки зрения дизайна решение. Также отметим выделенный ЦАП, классический аудиовыход для наушников, "безрамочный" дизайн и сверхбыструю зарядку. Теперь более подробно и обо всем по порядку.

Дизайн

В 2018 году в Huawei, видимо, решили не тратить силы и деньги для создания специального дизайна для Honor 10. Он очень напоминает представленный месяцем ранее Huawei P20.

Вот так выглядит Huawei P20 в цвете Twilight.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

А так Honor 10 – в цвете Phantom Blue.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Honor 10 выпускается в четырех цветах: Phantom Blue, Phantom Green, Glacier Grey и Midnight Black. Самые интересные цвета – Phantom Blue и Phantom Green. Неплох и Glacier Grey. Смартфон этого цвета мы и взяли для нашего обзора.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Задняя панель Honor 10 изготовлена из ударопрочного стекла и покрыта 15-ю слоями специального нанопокрытия, которое обеспечивает оптический эффект глубины. В моделях Phantom Blue и Phantom Green используется еще и градиентное стекло. Если смотреть на Phantom Blue и Phantom Green с разных углов, цвет задней панели смартфона меняется (цвет Midnight Black похвастаться этим не может).

Продолжая тему дизайна, отметим так называемый "безрамочный" экран с соотношением сторон 19:9 и хорошим показателем screen-to-body ratio – 79.9 процента. Экран составляет почти 80 процентов от площади лицевой панели. Имеется и так называемая "монобровь" в стиле iPhone X, которую, если она раздражает, можно убрать.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Экран при этом не станет меньше, просто все индикаторы, расположенные справа и слева от выреза камеры, будут отображаться на черном фоне.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Важная деталь Honor 10 – ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, размещенный под стеклом фронтальной панели. Сканер компактный, почти не виден и является как бы частью экрана.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Аппаратная платформа и камера

Hisilicon Kirin 970 – самый мощный процессор компании Huawei. Это не просто быстрый и энергоэффективный процессор: он также оснащен модулем "искусственного интеллекта" HiAI, предназначенным для работы в нейросетях. Справедливости ради, отметим, что топовые процессоры других компаний, такие как Apple A11 Bionic, Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 9810 тоже имеют подобные ИИ-модули.

В Huawei утверждают, что их процессор лучше всех справляется с задачами искусственного интеллекта, но на практике проверить это невозможно. И вообще, пока таких задач немного. Главная – это работа с камерой, то есть автоматическое определение типа съемки (озеро, небо, трава, здание и прочее). Сейчас таких режимов больше 20-ти, постепенно появляются новые, но в рамках каждого из них есть еще несколько вариантов настройки.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза



Для сравнения: вот фотографии, сделанные двумя другими смартфонами среднего класса.

Nokia 7 plus. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Xiaomi A2. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Искусственный интеллект камеры позволяет создавать эффектные портреты, имитируя профессиональное освещение.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Причем это можно проделать как на основной, так и на фронтальной камере. Также ИИ-модуль отслеживает и анализирует использование приложений и предотвращает постепенное замедление работы операционной системы Android. Так как этот эффект у Android-смартфонов проявляется примерно через год работы, возможности проверить эффективность ИИ-модуля в решении этой задачи у нас не было. Можем только поверить (или не поверить) Huawei на слово.

А еще "искусственный интеллект" Honor 10 используется в таком режиме работы камеры, как "сканер". Этот режим позволяет идентифицировать объект съемки или считывать QR-код и затем направляет вас на страницу этого товара в интернет-магазин (пока это только Amazon).

Говоря о камере, стоит еще отметить и HDR-режим, позволяющий снимать при контрастном освещении.

Вот пример работы камеры с HDR и без.

Фото с HDR. Портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото без HDR. Портал Москва 24/Дмитрий Бевза

То, что у Honor 10 есть стандартный аудиовход, отдельный цифро-аналоговый преобразователь Asahi Kasei AK4376A и фирменный эквалайзер Huawei Histen (работает только с проводными наушниками), делает его неплохим выбором для любителей музыки. Отдельно отметим, что Bluetooth-модуль смартфона поддерживает протокол aptX HD и позволяет передавать высококачественный стереозвук на беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. И в качестве "вишенки на торте" отметим фирменную турбозарядку Honor SuperCharge, которая заряжает аккумулятор смартфона с 0 до 50 процентов за 25 минут, и наличие NFC-модуля.

Ложка дегтя

Теперь несколько слов о том, что нам не позволяет поставить Honor 10 в один ряд с флагманами стоимостью 70-90 тысяч рублей. Нет, речь не о двух-трехкратной разнице в цене (хотя, почему нет: Honor 10 заметно дешевле вышеупомянутых аппаратов).

Во-первых, Honor 10 оснащен LTPS-дисплеем, который в силу технологических особенностей уступает AMOLED-экранам по контрастности (так как последние не имеют подсветки, у них светятся сами пиксели, то их коэффициент контрастности стремится к бесконечности). Коэффициент же дисплея Honor 10 – около 1550.

Что касается яркости (500 нит), то надо понимать, что яркость лучших современных мобильных дисплеев составляет 625-630 нит (данные тестовой лаборатории GSMArena). Из всего вышеперечисленного понятно, что дорогие премиальные аппараты получили более дорогие и качественные дисплеи (что логично), но раздражает в экране Honor 10 только нехватка яркости при попадании на него прямых солнечных лучей. Иногда хочется прибавить процентов 10-15 яркости, но потом понимаешь, что она уже на максимуме. В защиту Honor 10 скажем, что смартфонов с экранами, заметно превосходящими его дисплей, не так уж много, и все они заметно дороже.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под стеклом экрана выглядит инновационно и круто. Это правда. Но работает он не так стабильно, как лучшие емкостные сканеры, стоящие на актуальных флагманах, в том числе и самой компании Huawei. Это выражается в том, что распознавание отпечатка происходит не всегда с первого раза.

Расхваленный нами искусственный интеллект камеры иногда промахивается и подбирает неправильный режим съемки. Так, например, когда в объектив камеры попадают уличные билборды или другой текст, камера смартфона может переключиться в режим "Сканер текста". А вот когда мы фотографировали скульптуры или картины, смартфон пытался перейти в режим "Портрет". Да, AI можно отключить, но тогда непонятно, зачем нужна интеллектуальная мощь процессора Kirin 970. Все же хочется, чтобы смартфон работал, как говорится, "на все деньги", которые за него заплачены, причем максимально стабильно.

В камере Honor 10 нет оптической стабилизации. Это, что называется, не совсем "по-флагмански", так как вырастает вероятность получения смазанного снимка при съемке "с рук" ночью и вечером. Время выдержки в условиях недостаточного освещения увеличивается, и дрожание рук, если не сработала электронная стабилизация, может "смазать" кадр.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Так же "не очень премиально" выглядит и отсутствие беспроводной зарядки. Технологии удобной и несложной. Слот для карты памяти? Его нет. И если вы любите снимать или загружаете много музыки и видео, то придется покупать версию Honor 10 с 128 Гб памяти. Кстати, разница в цене между смартфоном с 64-гигабайтным и 128-гигабайтным накопителями составляет три тысячи рублей. А вот если бы Micro SD слот был, то карта памяти на 64 Гб обошлась бы вам примерно в 1300 рублей.

Если придираться к мелочам, то можно попенять на отсутствие в Bluetooth-модуле Honor 10 поддержки кодека LDAC. Это проприетарный кодек Sony, но наушников этой компании в России много, он действительно обеспечивает очень хороший звук в беспроводных наушниках.

Что в итоге

В нашем обзоре мы хотели ответить на те вопросы, которые интересуют потребителя:

1. Действительно ли Honor 10 – флагманский смартфон за полцены флагманского смартфона?

Ответ – нет. Чудеса бывают только в сказках, а компания Huawei занимается бизнесом и зарабатывает деньги.

2. Хороший ли смартфон Honor 10, стоит ли его покупать?

Это достойный аппарат. Довольно высокотехнологичный и эффектный. Покупать его или нет, вы решите сами, но... Если вы не стеснены в средствах и считаете возможным заплатить за смартфон более 70 тысяч рублей, то, как мы писали выше, флагманы самой Huawei и ее конкурентов по ряду параметров превзойдут Honor 10. А вот если у вас есть желание сэкономить, но вам уже недостаточно возможностей бюджетных смартфонов, то Honor 10 – это вполне приемлемое решение.

В первую очередь, речь идет о совершенно другом уровне камеры, чем у бюджетных смартфонов, и заметно большей мощности процессора, чем у "бюджетников". Технические характеристики Honor 10 гарантируют, что смартфон морально не устареет и не будет "тормозить" еще примерно года три. На чем базируется это утверждение? На скорость работы обычно влияют два фактора: количество оперативной памяти и мощность процессора. У Honor 10 – 4 Гб оперативной памяти, cтолько же, сколько у Samsung Galaxy S7 edge, который вышел два с половиной года назад и является вполне актуальным премиальным аппаратом, справляющимся со всеми современными мобильными приложениями. Что касается мощности процессора Hisilicon Kirin 970, то в синтетическом тесте AnTuTu он набирает около 200 тысяч баллов. Это на 30 тысяч выше, чем у почти трехлетнего, но по-прежнему не вызывающего никаких нареканий по скорости работы iPhone 7.

3. Кто конкуренты Honor 10? Их много?

Да, их немало. Это флагманские смартфоны годовой и двухлетней давности от той же Huawei, от Samsung, Xiaomi, OnePlus, LG, новые модели среднего ценового сегмента от Asus, пришедшие на российский рынок "китайцы" Oppo и Vivо, новая Nokia 7 Plus и совсем новый Xiaomi A2.

Дмитрий Бевза