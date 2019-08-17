Что такое номерные радиостанции и как их можно найти

Загадочные голоса, произносящие, казалось бы, бессмысленные цепочки чисел, которые в итоге оказываются таинственными шифрами... Не поверите, но все это вы можете услышать сами и даже попытаться подобрать ключи к закодированным сообщениям. Подробнее – в тексте нашего обозревателя Николая Гринько.

Найдите среди старых вещей радиоприемник, принимающий короткие волны. Если нет старого, купите новый – его можно найти едва ли не в каждом магазине электроники, цены – от 300 рублей. Погожим вечером включите радио, выберите диапазон КВ и медленно покрутите ручку настройки. Почти наверняка в некоторых местах шкалы вы услышите равномерный гул или постоянные прерывистые сигналы. Остановите настройку и слушайте. При некоторой доле везения вы услышите, как сигнал прервется, а вместо него зазвучит голос – чаще всего женский, немного искаженный. Голос начнет произносить числа, что-то вроде: "Один, один, девять, пять, три. Девять, семь, два, два, восемь. Четыре, один, ноль, шесть, четыре..." Через некоторое время передача закончится, и вместо голоса вновь зазвучит сигнал.

Вот уже почти сто лет в радиоэфире звучат странные наборы чисел. Голоса могут быть самые разные – женские, мужские, даже детские, а то и вовсе – компьютерные, синтезированные. Числа называются на разных языках, иногда к ним добавляются буквы. Таких радиостанций сотни, передачи ведутся годами, и не существует никаких официальных версий о том, что же это такое. Но при этом все прекрасно понимают, что номерные радиостанции передают сообщения для шпионов. Да-да, именно так: для разведчиков, правительственных агентов, работников спецслужб, Штирлицев и Джеймсов Бондов.

Короткие радиоволны обладают интересным свойством: они способны отражаться от ионосферы и поверхности Земли и при достаточной мощности передатчика могут достичь любой точки планеты. При этом многократные отражения не дают возможности запеленговать станцию, то есть определить точку, в которой она находится. Все это делает короткие волны идеальным носителем для секретных сообщений – для их приема не нужна дорогостоящая аппаратура, поймать сигнал можно где угодно, а засечь его источник практически невозможно.

Голоса дикторов чаще всего записаны, а их язык вовсе не обязательно соответствует стране, из которой ведется вещание. С появлением компьютерных программ, позволяющих синтезировать человеческие голоса, номерные радиостанции стали активно использовать их для передач: чтобы национальную принадлежность диктора нельзя было определить по акценту.

Видео: YouTube/williamsthing

"Подождите, – скажет пытливый читатель, – ведь есть же компьютеры, интернет, невероятно сложные системы шифрования! Почему шпионы до сих пор пользуются такой древней системой связи?" Все просто: старые трюки – лучшие трюки. Зашифрованный файл, отправленный по интернету, все равно несет дополнительные данные – например, о том, откуда его отправили. А радиоэфир, наполненный помехами и монотонными голосами "три, четыре, три, девять, один...", предоставляет полную анонимность как отправителю, так и получателю.

Теории заговора плодятся и разрастаются, но до сих пор ни один набор чисел не был расшифрован (по крайней мере, достоверных сведений об этом нет, по вполне понятным причинам). Любители составляют каталоги номерных станций, дают им названия. Принцип прост: если станция большую часть времени передает низкое гудение, ее назовут "жужжалкой", если каждое зашифрованное сообщение начинается с известной музыкальной фразы (такое встречается довольно часто), то "Моцартом" или "Дюран Дюраном", если никакого идентификатора нет – просто присвоят номер.

Номерные станции могут молчать годами и десятилетиями, а потом неожиданно просыпаться. Часто такие периоды бурной активности совпадают с политическими кризисами, революциями, войнами, спецоперациями, и это, пожалуй, единственное, хоть и очень слабое, доказательство шпионской принадлежности передатчиков.

Впрочем, любительские теории заговора часто бывают ошибочными. Например, несколько лет назад пользователи обнаружили странный YouTube-канал WebDriver Torso. На нем выложены тысячи бессмысленных 10-секундных видеороликов, в которых нет ничего, кроме красных и синих прямоугольников, мечущихся по экрану под однотонные звуковые сигналы. Сразу же возникла теория о том, что таким образом спецслужбы передают сообщения своим законспирированным агентам. Неужели век цифровых технологий все-таки заставил разведслужбы следовать за прогрессом? Но некоторое время спустя компания Google официально заявила, что с помощью этих роликов тестируются алгоритмы сжатия видео и звука и к шпионской деятельности они не имеют никакого отношения.

Номерные станции ведут передачи вот уже целый век, со времен Первой мировой войны. И есть веские причины полагать, что они просуществуют еще как минимум столько же.

Хотя...