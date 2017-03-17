Сервис онлайн-бронирования книг появился в библиотеках Западного округа

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Услуга онлайн-бронирования книг теперь доступна читателям библиотек Западного округа столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Возможность бронировать нужные издания заранее через интернет позволит москвичам более эффективно использовать то время, которое ранее затрачивалось на ожидание заказа.

Для того, чтобы зарезервировать книги, достаточно создать личный кабинет на сайте Централизованной библиотечной системы округа, а затем найти необходимое издание в разделе "Электронный каталог". Поиск можно вести по нескольким критериям: по заглавию, имени автора или предмету. Далее остается лишь указать номер читательского билета, и заказ будет подтвержден.

Уточняется, что единовременно читатели могут забронировать не более двух изданий. Резерв будут держаться в течение четырех дней.

Ранее услугу электронных заказов ввели в Российской государственной библиотеке и Государственной публичной исторической библиотеке России.