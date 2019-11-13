Курский завод увеличил производительность на 15%

Курский электроаппаратный завод завершает перенос производства из исторического центра Курска в промышленный парк. Новая территория завода займет площадь более 60 тысяч квадратных метров.
Перемещение основных мощностей – это серьезный рывок в сторону создания "умного производства". Благодаря расширению производственной базы и модернизации оборудования стало возможным увеличение производительности на 15%. Продукция Курского производителя может полностью заменить иностранные аналоги по техническим характеристикам. Собственное производство полного цикла дает возможность регулировать себестоимость и влиять на цены – удерживать их средними на рынке или даже ниже и без потери качества.
Отвечающая требованиям времени научно-техническая база – основа для создания высокотехнологичного электротехнического оборудования и продуктов автоматизации и автоматики. В 2019 году для решения вопросов импортозамещения и информационной безопасности КЭАЗ сформировал концепции проектов "Умный город" и "Умное производство".
Проекты предполагают максимальную интеграцию российской продукции в российские проекты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика". Данные инициативы, получили поддержку на федеральном уровне и реализуется вместе профильными комитетами и Минпромторгом РФ.
Что производит Курский электроаппаратный завод
Ассортимент с учетом потребностей топливно-энергетического и промышленного комплекса РФ включает:
- Силовые автоматические выключатели OptiMat A – воздушные, оснащенные современной системой компьютерного управления, с аксессуарами. Применяются как вводные и секционные автоматы для ГРЩ, ВРУ, ШР.
- Силовые автоматические выключатели OptiMat D и OptiMat E. Выполнены в литом корпусе и снабжены микропроцессорным блоком управления для настройки основных параметров автомата.
- Полный комплекс оборудования для построения систем защиты и энергоснабжения, а также промышленной автоматизации.
В сотрудничестве с компаниями изготовителями электротехнического оборудования создаются комплексные решения для построения систем защиты и энергоснабжения крупных объектов.
Курский электроаппаратный завод – ведущий российский разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Производит оборудование под ТМ "КЭАЗ" и "KEAZ Optima":
- Решения НКУ до 6300 А на основе низковольтной аппаратуры КЭАЗ;
- Комплектные ТП и ячейки КРУ/КСО (с применением средневольтной аппаратуры);
- Решения комплектуются в шкафы нужной конфигурации.
Ассортимент предприятия составляет более 28 тысяч артикулов, а продукция адаптирована под климат РФ. В компании действует система контроля качества и производится тестирование каждого изделия. На заводе трудятся более 2 тысяч профессионалов.
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