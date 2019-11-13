Курский завод увеличил производительность на 15%

Фото: предоставлено пресс-службой КЭАЗ

Курский электроаппаратный завод завершает перенос производства из исторического центра Курска в промышленный парк. Новая территория завода займет площадь более 60 тысяч квадратных метров.



Перемещение основных мощностей – это серьезный рывок в сторону создания "умного производства". Благодаря расширению производственной базы и модернизации оборудования стало возможным увеличение производительности на 15%. Продукция Курского производителя может полностью заменить иностранные аналоги по техническим характеристикам. Собственное производство полного цикла дает возможность регулировать себестоимость и влиять на цены – удерживать их средними на рынке или даже ниже и без потери качества.

Отвечающая требованиям времени научно-техническая база – основа для создания высокотехнологичного электротехнического оборудования и продуктов автоматизации и автоматики. В 2019 году для решения вопросов импортозамещения и информационной безопасности КЭАЗ сформировал концепции проектов "Умный город" и "Умное производство".

Проекты предполагают максимальную интеграцию российской продукции в российские проекты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика". Данные инициативы, получили поддержку на федеральном уровне и реализуется вместе профильными комитетами и Минпромторгом РФ.

Что производит Курский электроаппаратный завод

Ассортимент с учетом потребностей топливно-энергетического и промышленного комплекса РФ включает:



Силовые автоматические выключатели OptiMat A – воздушные, оснащенные современной системой компьютерного управления, с аксессуарами. Применяются как вводные и секционные автоматы для ГРЩ, ВРУ, ШР.

Силовые автоматические выключатели OptiMat D и OptiMat E. Выполнены в литом корпусе и снабжены микропроцессорным блоком управления для настройки основных параметров автомата.

Полный комплекс оборудования для построения систем защиты и энергоснабжения, а также промышленной автоматизации.

В сотрудничестве с компаниями изготовителями электротехнического оборудования создаются комплексные решения для построения систем защиты и энергоснабжения крупных объектов.

Курский электроаппаратный завод – ведущий российский разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Производит оборудование под ТМ "КЭАЗ" и "KEAZ Optima":

Решения НКУ до 6300 А на основе низковольтной аппаратуры КЭАЗ;

Комплектные ТП и ячейки КРУ/КСО (с применением средневольтной аппаратуры);

Решения комплектуются в шкафы нужной конфигурации.

Ассортимент предприятия составляет более 28 тысяч артикулов, а продукция адаптирована под климат РФ. В компании действует система контроля качества и производится тестирование каждого изделия. На заводе трудятся более 2 тысяч профессионалов.

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