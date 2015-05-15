"Табакерка" выпускает спектакль по роману крымского автора

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В основе спектакля автобиографическая книга Марии Глушко "Мадонна с пайковым хлебом". Впервые она была опубликована в 1990 году в "Роман-газете".

Режиссера Александра Марина привлекла история, не спекулирующая на военной тематике, честно и без прикрас рассказанная очевидцем и участником событий. В этом произведении как в зеркале отражается трагедия миллионов женщин, в чью судьбу ворвалась главная трагедия XX века.

Перед началом войны Мария Глушко вышла замуж за своего однокурсника, а когда нацистская Германия напала на СССР, девушка добровольно ушла на фронт. Пережив все тяготы военного времени, она поселилась в Крыму.

В спектакле участвуют Александр Кузьмин, Павел Шевандо, Алена Лаптева, Полина Казанцева, Наталья Качалова и многие другие. Главную роль – 19-летнюю Нину, студентку Бауманки – доверили молодой актрисе Юлиане Гребе, третьекурснице Московской театральной школе Олега Табакова.

Первые показы состоятся 20, 21 и 28 мая.