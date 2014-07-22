Weekend в стиле танго организуют в Царицыно

Фото: музей-заповедник "Царицыно"

В музее-заповеднике "Царицыно" 2 и 3 августа пройдет музыкальный фестиваль "Weekend в стиле танго". Посетителей ждут литературно-музыкальные программы, танцевальные мастер-классы, флешмоб, милонга на открытом воздухе, а также музыка аргентинского танго и популярные произведения европейских и советских композиторов.

Суббота, 2 августа

Откроет фестиваль программа "Винтажное танго".

Ансамбли Ars Una и "Астор-Клуб" выступят во дворцовых залах "Царицыно". Вас ждут два концерта и мастер-классы от победителей и финалистов проекта "Танцы со звездами".

Начало концертов в 15.00.

Воскресенье, 3 августа

В залах Большого дворца организуют три музыкальные программы. Финальным аккордом фестиваля станет концерт "Брызги шампанского", в котором примут участие Ада Родригес, Юрий Медяник и Emotion-orchestra. Мероприятие пройдет в Екатерининском зале.

Начало концертов в 14.00.