В саду "Эрмитаж" бесплатно обучат английскому и танцам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

2 августа в саду "Эрмитаж" стартуют регулярные занятия по пинг-понгу, йоге, танцам и английскому языку, которые продлятся до конца лета. В них могут принять участие все желающие, сообщают организаторы.

Для желающих поиграть в пинг-понг в саду установили столы. Ракетки можно как принести из дома, так и взять у охраны в администрации сада.

Занятия йогой пройдут под руководством ведущих инструкторов Москвы, а спортом со всеми желающими займется чемпионка России по черлидингу.

Заняться бодибалетом смогут и дети с пять лет, эти танцы помогут равномерно развить все мышцы тела. Кроме того, здесь будут обучать вальсу, польке, рокабилли джайву, джиттербагу, строллу и другим танцам.

Посетители также смогут начать изучение английского языка по уникальной образовательной программе.