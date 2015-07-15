В саду "Эрмитаж" бесплатно обучат английскому и танцам

Фото: m24.ru/Александр Авилов
2 августа в саду "Эрмитаж" стартуют регулярные занятия по пинг-понгу, йоге, танцам и английскому языку, которые продлятся до конца лета. В них могут принять участие все желающие, сообщают организаторы.
Для желающих поиграть в пинг-понг в саду установили столы. Ракетки можно как принести из дома, так и взять у охраны в администрации сада.
Занятия йогой пройдут под руководством ведущих инструкторов Москвы, а спортом со всеми желающими займется чемпионка России по черлидингу.
Заняться бодибалетом смогут и дети с пять лет, эти танцы помогут равномерно развить все мышцы тела. Кроме того, здесь будут обучать вальсу, польке, рокабилли джайву, джиттербагу, строллу и другим танцам.
Посетители также смогут начать изучение английского языка по уникальной образовательной программе.
Место: сад "Эрмитаж"
Бесплатно