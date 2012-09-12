В парке "Красная пресня" пройдет испанский праздник

Фото: ИТАР-ТАСС

День Испании пройдет в московском парке "Красная Пресня" 15 сентября.

"На время праздника, который состоится в парке "Красная Пресня", москвичам и гостям столицы представиться возможность окунуться в атмосферу веселой Испании. Гостей мероприятия порадуют испанскими лакомствами, мастер-классами, музыкой и танцами", - цитирует РИА Новости сообщение организаторов.

Праздник начнется в 15.00 с шествия конной кавалькады и актеров в национальных и исторических испанских костюмах.

Затем в течение всего дня будут проходить лекции, рассказывающие о культуре и традициях страны. Также актеры "Домашнего театра" проведут мастер-классы по корриде.

Кроме того, с 19.00 до 20.00 Центр Фламенко даст гостям праздника уроки танцев. А в 20.00 состоятся выступления известных коллективов галисийских танцев.

Помимо этого, гости праздника смогут сфотографироваться в костюмах испанской футбольной сборной.