Трансляция: танцевальная трикинг-битва в саду "Эрмитаж"

Фото: mosgorsad.ru

4 июля состоится спортивное состязание за звание чемпиона кубка сада "Эрмитаж" по трикингу.

Трикинг – современное спортивное движение, в котором сочетаются элементы боевых искусств, капоэйры, брейкданса и акробатики. Гостей сада ждут показательные выступления трюкачей-акробатов и искусных танцоров. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и под руководством профессионалов попробовать станцевать нижний брейк.

Трикинг требует большого усердия и сложнейшей работы над своим телом, однако некоторые элементы танца все-таки доступны и новичкам. На протяжении всего дня для посетителей будет играть DJ Master Mario. Кульминация программы – вручение кубка.

Смотрите прямую трансляцию соревнований на этой странице в 16.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.