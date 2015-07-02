Трансляция: танцевальная трикинг-битва в саду "Эрмитаж"

Фото: mosgorsad.ru
4 июля состоится спортивное состязание за звание чемпиона кубка сада "Эрмитаж" по трикингу.
Трикинг – современное спортивное движение, в котором сочетаются элементы боевых искусств, капоэйры, брейкданса и акробатики. Гостей сада ждут показательные выступления трюкачей-акробатов и искусных танцоров. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и под руководством профессионалов попробовать станцевать нижний брейк.
Трикинг требует большого усердия и сложнейшей работы над своим телом, однако некоторые элементы танца все-таки доступны и новичкам. На протяжении всего дня для посетителей будет играть DJ Master Mario. Кульминация программы – вручение кубка.
Смотрите прямую трансляцию соревнований на этой странице в 16.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 4 июля в 16.00
- Что: танцевальное выступление
- Где: сад "Эрмитаж"
- Кому смотреть: любителям современных танцев