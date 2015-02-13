Акция водителей не отразилась на работе такси - дептранс

Крупные компании не поддержали акцию таксистов - Пронин

Количество машин такси в Москве, выполняющих рейсы в настоящий момент, соответствует обычному уровню, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента транспорта. По словам представителя пресс-службы, на работу не вышло всего 15-50 машин, поэтому городское такси работает в штатном режиме. Сервисы GetTaxi и "Яндекс.Такси" также работают без сбоев.

"Забастовка ряда таксомоторных перевозчиков, о которой сообщают некоторые представители отрасли, никак не отразилась на работе сферы городского такси, - рассказали в ведомстве. - По оценкам крупнейших диспетчерских, число машин, выполняющих рейсы в настоящий момент, соответствует обычному уровню, среднее время ожидания подачи машины также осталось неизменным".

Редакция М24.ru провела эксперимент и вызвала через мобильное приложение "Яндекс.Такси" машину. Сервис показал, сейчас в онлайн-агрегаторе активны 8 тысяч 422 автомобилей. На 5-ю улицу Ямского поля в районе метро "Белорусская" машина могла приехать через шесть минут. За аналогичное время машину в редакцию готов был отправить и сервис GetTaxi.

Причины прекращения работы отдельными перевозчиками лежат исключительно в плоскости взаимоотношений между таксистами и сервисами-агрегаторами заказов, подчеркнули в департаменте.

"Данные правоотношения не входят в компетенцию департамента и не зависит от действий департамента. Тем не менее, содействие в решении конфликта по мере необходимости будет оказано каждой из сторон", - отметили в пресс-службе, добавив, что департамент контролируют ситуацию и при необходимости примет срочные меры.

В частности, ведомство готово при необходимости в оперативном режиме обеспечить выезд дополнительных автомобилей такси на улицы города. "Ведущие таксомоторные парки столицы готовы предоставить дополнительные автомобили, чтобы все заказы на перевозки со стороны жителей были выполнены", - сказали в пресс-службе.

По сообщениям некоторых СМИ, количество не вышедших на работу таксистов составило около 8 тысяч человек - около 20 процентов от числа всех легальных автомобилей такси. В департаменте отметили, что отсутствие такого количества автомобилей было бы заметно хотя бы одной из диспетчерских служб. "Ни одна диспетчерская такую информацию не подтверждает", - отметили в пресс-службе.

Крупные компании, предлагающие услуги такси, не поддержали акцию протеста работников отрасли, которая началась 13 февраля в связи с недовольством онлайн-сервисами, сообщил телеканалу "Москва 24" заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Крупные такси-компании, крупный бизнес не поддерживает данное мероприятие", - сказал он.

По словам замглавы ведомства, представители рынка выразили готовность увеличить свое присутствие в городе во время проведения акции. Они выпустят на линию дополнительные автомобили, чтобы москвичи и гости столицы не почувствовали никаких изменений.

Напомним, что участники акции планируют не принимать заказы от онлайн сервисов в течении​ трех дней. Они считают, что работа этих сервисов приводит к тому, что они вынуждены работать по заниженным ценамм. Водители требуют согласовывать тарифы для онлайн-заказов, ограничить процент отчислений владельцам приложений, а также принять меры по поддержке такси в Москве.

В департаменте считают, что конфликт ряда индивидуальных таксистов с сервисами-агрегаторами не приведет к системным изменениям на рынке таксомоторных услуг: в настоящее время в столице выдано более 49 тысяч разрешений на осуществление таксомоторной деятельности, число сервисов-агрегаторов заказов и диспетчерских служб достаточно велико.

"Таким образом, все участники рынка смогут найти подходящих деловых партнеров. При этом департамент транспорта Москвы готов оказать всестороннее содействие участникам рынка в развитии деловых связей", - сообщил представитель ведомства.