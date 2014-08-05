Каждый десятый москвич добирается до офиса на такси - опрос

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Около 10 процентов москвичей добираются на работу на официальном такси - такие данные получены в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом Romir.

Кроме того, пассажиры стали чаще пользоваться официальным такси для того, чтобы добраться в гости и из гостей (25 процентов), при поездке в аэропорт или обратно (23 процента) и при поездке на вокзал (18 процентов). Также пассажиры стали чаще выбирать официальное такси в случаях, когда не работает общественный транспорт - поздно вечером и ночью (26 процентов).

Порядка 70 процентов опрошенных заявили, что в течение последнего года ездили на легальном такси. При этом по сравнению с прошлым годом 35 процентов опрошенных стали реже пользоваться услугами нелегальных таксистов.

Среди преимуществ официального такси респонденты отметили: удобство вызова (81 процент), комфортность передвижения (79 процентов), безопасность и возможность пользоваться дополнительными услугами (70 процентов). В то же время основным критерием, по которому москвичи выбирают нелегальное такси является его невысокая стоимость, об этом заявили 60 процентов опрошенных.

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Почти половина респондентов считают, что качество работы легального такси в Москве улучшилось. Так, 37 процентов сказали, что машины стали подаваться быстрее, а 9 процентов - что намного быстрее. Почти каждый третий отметил, что скорость передвижения увеличилась благодаря выделенным полосам для общественного транспорта. Еще столько же полагают, что передвижение на такси стало безопаснее.

Порядка 54 процентов опрошенных уверены, что на улицах Москвы необходимо установить таксоматы.

По мнению 87 процентов опрошенных, официальное такси востребовано многими жителями города, и его необходимо сохранить и развивать. При этом 8 процентов считают такси в Москве "бесполезным" видом общественного транспорта.

В опросе приняли участие 850 москвичей, работающих в пределах ТТК.

Стоит отметить, что Москва по количеству легальных такси уже догнала Нью-Йорк. За последние четыре года их стало в четыре раза больше, сейчас таксистам выдано более 42 тысяч разрешений, при этом департамент транспорта планирует ограничить выдачу лицензий 55 тысячами. До конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов.

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Сейчас в Москве оборудованы около 400 стоянок для такси, причем 63 из них находятся в зоне платной парковки. В том числе, стоянки для легального такси работают на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком. Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.

С 2015 года все такси в Москве будут принимать банковские карты. Автомобили должны быть оснащены кондиционерами, системой навигации, а также картридерами, чтобы пассажиры могли заплатить за поездку кредиткой.

Напомним, с 1 июля этого года вступил в силу закон о "желтом такси" - разрешение будут выдавать только тем перевозчикам, машины у которых желтого цвета. До 1 июля 2018 года все легальные такси в Москве должны стать желтыми. В настоящее время, по данным дептранса, более 70 процентов нелегальных перевозчиков ушли с московского рынка такси.

Что касается Подмосковья, то с начала года таксистам здесь было выдано более 7 тысяч лицензий.