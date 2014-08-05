Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Такси

05 августа 2014, 16:21

Каждый десятый москвич добирается до офиса на такси - опрос

такси опросы

Фото: M24.ru

Около 10 процентов москвичей добираются на работу на официальном такси - такие данные получены в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом Romir.

Кроме того, пассажиры стали чаще пользоваться официальным такси для того, чтобы добраться в гости и из гостей (25 процентов), при поездке в аэропорт или обратно (23 процента) и при поездке на вокзал (18 процентов). Также пассажиры стали чаще выбирать официальное такси в случаях, когда не работает общественный транспорт - поздно вечером и ночью (26 процентов).

Порядка 70 процентов опрошенных заявили, что в течение последнего года ездили на легальном такси. При этом по сравнению с прошлым годом 35 процентов опрошенных стали реже пользоваться услугами нелегальных таксистов.

Среди преимуществ официального такси респонденты отметили: удобство вызова (81 процент), комфортность передвижения (79 процентов), безопасность и возможность пользоваться дополнительными услугами (70 процентов). В то же время основным критерием, по которому москвичи выбирают нелегальное такси является его невысокая стоимость, об этом заявили 60 процентов опрошенных.

"Москва гид": Московский извоз

Почти половина респондентов считают, что качество работы легального такси в Москве улучшилось. Так, 37 процентов сказали, что машины стали подаваться быстрее, а 9 процентов - что намного быстрее. Почти каждый третий отметил, что скорость передвижения увеличилась благодаря выделенным полосам для общественного транспорта. Еще столько же полагают, что передвижение на такси стало безопаснее.

Порядка 54 процентов опрошенных уверены, что на улицах Москвы необходимо установить таксоматы.

По мнению 87 процентов опрошенных, официальное такси востребовано многими жителями города, и его необходимо сохранить и развивать. При этом 8 процентов считают такси в Москве "бесполезным" видом общественного транспорта.

В опросе приняли участие 850 москвичей, работающих в пределах ТТК.

Стоит отметить, что Москва по количеству легальных такси уже догнала Нью-Йорк. За последние четыре года их стало в четыре раза больше, сейчас таксистам выдано более 42 тысяч разрешений, при этом департамент транспорта планирует ограничить выдачу лицензий 55 тысячами. До конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

Сейчас в Москве оборудованы около 400 стоянок для такси, причем 63 из них находятся в зоне платной парковки. В том числе, стоянки для легального такси работают на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком. Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.

Ссылки по теме

С 2015 года все такси в Москве будут принимать банковские карты. Автомобили должны быть оснащены кондиционерами, системой навигации, а также картридерами, чтобы пассажиры могли заплатить за поездку кредиткой.

Напомним, с 1 июля этого года вступил в силу закон о "желтом такси" - разрешение будут выдавать только тем перевозчикам, машины у которых желтого цвета. До 1 июля 2018 года все легальные такси в Москве должны стать желтыми. В настоящее время, по данным дептранса, более 70 процентов нелегальных перевозчиков ушли с московского рынка такси.

Что касается Подмосковья, то с начала года таксистам здесь было выдано более 7 тысяч лицензий.

Сайты по теме

Сюжет: Как меняется столичное такси

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать