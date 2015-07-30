Запущен портал для проверки сайтов продажи билетов

Фото: m24.ru

Онлайн-сервис Aviasales запустил портал настоящийбилет.рф для проверки сайтов продажи билетов. Если страница принадлежит мошенникам, портал сообщит об этом пользователю.

Портал уже заблокировал порядка 422 подозрительные страницы и составил базу из 7 тысяч добросовестных сайтов. Это поможет путешественникам не ошибиться при покупке билетов.

Каждую неделю список пополняется 20-25 новыми мошенническими ресурсами, потому что обманщики чрезвычайно активны летом – до 70 процентов всех махинаций билетных мошенников происходят с мая по сентябрь, сообщает "Интерфакс".

Злоумышленники создают страницу, похожую на существующее агентство, и запускают рекламу. Продав около 20 билетов, они закрывают сайт и переезжают на новый адрес.

Для того, чтобы не попасться в ловушку мошенников, специалисты сервиса советуют путешественникам следующее:

с помощью сервиса whois.net проверять дату создания сайта, найти в интернете отзывы об агентстве и проверить телефон службы поддержки;

обратить внимание на цену билета – она не должна быть слишком низкой, разница с другими сайтами не должна превышать 15-20 процентов;

обратить внимание на способ оплаты – у настоящих агентств оплата происходит через авторизованные системы и только по реквизитам вашей банковской карты, мошенники же часто просят оплатить билет с помощью электронного кошелька, с карты на карту или при личной встрече.

Напомним, ежегодно тысячи туристов становятся жертвами кибермошенников. Испанская авиакомпания отправила в несуществующий рейс пятерых российских туристов. Билеты, которые были выданы отдыхающим в Москве, оказались недействительными, в результате их пришлось покупать повторно. Туристам пришлось обращаться в суд.

В Сети участились случаи мошенничества при покупке авиабилетов

Вообще, туда можно обращаться не только при возникновении проблем с авиаперелетами. Если условия на отдыхе совершенно не соответствовали заявленным, то можно вернуть часть денег за испорченное путешествие.

Так, одному из отдыхающих вместо пятизвездочного отеля предложили трехзведочный, а вместо вида на море – грязный двор. Возвращать разницу турфирма отказалась, и тогда недовольный покупатель обратился в суд.

В феврале более 20 москвичей стали жертвами мошенников, которые продавали авиабилеты через сайт broniruem-online.ru. Злоумышленники действовали под видом представителей туристических компаний.

Москвичи оплатили билеты при помощи пластиковой карты, но не получили подтверждения покупки билетов. После этого потерпевшие начали звонить в офис турфирмы, от имени которой продавались билеты, но выяснилось, что подобных услуг компания вообще не предоставляет.