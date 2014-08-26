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26 августа 2014, 18:32

Москвичи обменивают баллы "Активного гражданина" на парковочные часы

связь платные парковки Активный гражданин Елена Шинкарук

"Интервью": Елена Шинкарук - о работе приложения "Активный гражданин"

Чаще всего москвичи обменивают баллы, набранные в проекте "Активный гражданин" на парковочные часы. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук.

Также среди пользователей сервиса популярны подарки с символикой "Активного гражданина".

Напомним, за участие в опросах "Активного гражданина" респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные баллы можно обменять на городские услуги или сувениры. Добавим, что 100 парковочных баллов можно получить за 667 баллов, набранных за опросы.

"Активный гражданин" - на что повлияли горожане

Как рассказала Шинкарук, сейчас в "Активном гражданине" зарегистрировано более 250 тысяч участников. Половина из них - это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, однако немало представителей и старшего поколения. Больший интерес к сервису проявляют мужчины - сейчас их зарегистрировано около 60 процентов.

По словам Шинкарук, среди пользователей сервиса много молодых родителей, потому что большой интерес вызвал опрос о школах, а также автомобилистов - те активно голосовали в опросе об ограничении скорости в пределах Бульварного кольца.

Она добавила, что часть тем для опросов инициирует лично мэр Москвы, другие - предлагают отраслевые департаменты.

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Отметим, что 22 августа в "Активном гражданине" завершилось голосование, в рамках которого москвичи выбирали цвет трибун стадиона "Лужники" во время ЧМ-2018. На выбор предлагалось 3 варианта: бордовый с золотыми вкраплениями (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитово-серый.

Всего в опросе приняли участие 137,2 тысячи москвичей. Это стало одним из самых высоких показателей явки с момента запуска проекта. За бордовый с золотыми вкраплениями проголосовали 42,44% респондентов, за графитово-серый - 29,37%, за золотой - 28,19%.

Сейчас москвичам предлагают проголосовать за целесообразность размещения МФЦ в торговых центрах, а также за введение единых требований для ограждений строек. Кроме того, открылась серия голосований о городской программе "Моя улица".

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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