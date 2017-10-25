Tele2 отметила два года работы на столичном телеком-рынке

В октябре исполнилось два года, как оператор мобильной связи Tele2 работает в столице. О том, с какими сложностями столкнулась компания, где ищет новые источники роста и как меняется вместе с российским телекомом, порталу Москва 24 рассказала финансовый директор макрорегиона "Москва" Tele2 Юлия Иванова.

Фото: Виктор Кибус



– Начнем с темы, которая сильнее всего интересует экспертов и аналитиков: почему Tele2 не раскрывает финансовые результаты своей работы?

– Финансовые результаты компании раскрываются, как правило, в связи с объективной необходимостью. Например, все публичные компании, акции которых котируются на биржах, должны публично представлять свою финансовую отчетность. Это требование законодательства и просто здравого смысла, поскольку многим миноритарным акционерам удобно получать информацию о состоянии компании из открытых источников.

Tele2 не является публичной компанией, наши акции не находятся в свободном обороте, поэтому острой необходимости доводить такую информацию до сведения широкой общественности у нас нет. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что Tele2 в Московском регионе находится несколько на другом этапе развития, чем наши основные конкуренты. Tele2 вышла на этот рынок всего два года назад, и сравнивать ее финансовые показатели с показателями других игроков телеком-отрасли просто некорректно. Сейчас у нас разные бизнес-задачи, разные приоритеты и принципиально разная история становления на рынке столицы. Раскрыв финансовые результаты, мы дадим повод аналитикам, экспертам и конкурентам пытаться рассуждать на эту тему и делать выводы, которые могут оказаться не вполне объективными. Кроме того, успехи Tele2 вызывают жесткую и фокусную реакцию других участников. Именно поэтому мы приняли такое решение.

– Но ведь если финансовые результаты – позитивные, почему бы их не озвучить?

– Они остаются позитивными вне зависимости от факта публикации отчетности. Мы демонстрируем хорошую динамику всех основных показателей. На фоне стагнирующего и к тому же высококонкурентного рынка московской Tele2 удалось не только показать ключевые финансовые и операционные результаты выше прогнозных, но и сохранить позитивный тренд к их улучшению. Естественно, никто не говорит о колоссальной прибыли в первые годы работы. Были большие инвестиции в инфраструктуру – их нельзя окупить в первый год. Это нормальная для рынка ситуация. И насколько мне известно, наши акционеры удовлетворены результатами.

Акционерами Tele2 являются банк ВТБ и компания "Ростелеком" Заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в июне на Петербургском международном экономическом форуме заявил: "Компания [Tele2] себя чувствует намного уверенней, [показывает] четкие повышательные тренды, мы единственная компания из всех операторов, которая продолжает расти…изменен тренд, и начинает увеличиваться Москва и Московская область у нас". Президент Ростелекома Михаил Осеевский в интервью РБК в сентябре заявил: "Было принято решение не раскрывать [показатели] по ряду причин. Но поверьте мне на слово, что операционные и финансовые результаты заметно лучше даже того, что мы предполагали".

– Вы говорите, что ваш рынок высококонкурентный, – в чем это выражается? Есть отрасли более конкурентные – тот же ретейл или финансовый сектор.

– Россия – одна из немногих стран, где работают четыре крупных мобильных оператора. При этом проникновение связи в Москве по данным различных исследовательских агентств доходит до 250%. То есть на одного москвича приходится три SIM-карты, новых абонентов просто неоткуда брать. Усиливается тренд на так называемую мультидевайсность – в среднем на одного москвича приходится 2,8 гаджета (это смартфон, планшет, умные часы и прочее). Все это говорит о насыщении рынка. Цены на связь при этом не растут.

– И какое же будущее у отрасли?

– Очевидно, что в классическом виде телеком-отрасль перестанет существовать. И дело не только в определенном насыщении рынка, но и в общих бизнес-правилах развития рынка. Одно из исследований Baker McKenzie гласит, что в 65% случаев развитие бизнеса связано с расширением и укреплением рынка, на котором компания работает. Еще около 30% обусловлено сделками слияний и поглощений (M&A) и интеграцией с другими бизнесами, и только 5% – внутренним развитием компании. Поэтому основной акцент, на мой взгляд, следует делать именно на интеграции.

Будущее отрасли – в создании конвергентных продуктов, возникающих на стыке телекома и других отраслей. Проще говоря, успешным оператором будет тот, кто сможет предложить своему абоненту нечто большее, чем просто связь. Мы уже начали реализовывать такой подход: в этом году мы утвердили новую бизнес-стратегию, согласно которой Tele2 не просто является поставщиком услуг связи, но становится партнером своих абонентов, во всем поддерживая их образ жизни. Уже есть успешные примеры. Например, наши абоненты получают скидки при заказе такси в сервисе Gett, совместно с Touch Bank мы выпустили дебетовые и кредитные карты с повышенным кешбэком за оплату услуг связи. Совместно с Apple мы улучшаем качество связи сети Tele2 на iPhone, и это не все проекты.

Также новые драйверы роста мы видим в цифровых сервисах и мобильной коммерции. Экономика становится более цифровой – по последним подсчетам РАЭК, уже сейчас 3,8% ВВП России составляет мобильная экономика. Это говорит о том, что в ближайшем будущем произойдет трансформация структуры расходов абонентов: от традиционного использования мобильных сервисов произойдет крен в пользу более цифровых и технологичных услуг. Мобильный телефон уже сейчас перестали использовать только как средство связи, и в будущем эта тенденция только усилится. Мобильное устройство превратится в некий финансово-информационный центр абонента, где связь и коммуникации будут составлять около 10–15%. Все остальные сервисы будут предназначены для решения других задач.

– А как на отрасль повлияет запуск 5G?

– Развитие технологии 5G как раз приблизит телеком к созданию конвергентных продуктов и интеграции с другими отраслями. Стандарт пятого поколения связи дает сверхвысокие скорости и низкую задержку передачи сигнала. Мы убедились в этом, когда в июне тестировали 5G с партнерами из Nokia. Мы показали, как решения пятого поколения можно применять для беспилотного управления автомобилями и организации "умного" движения в городе. Еще один тестовый сценарий – работа комплекса видеоаналитики и интеллектуальная охрана периметра на базе 5G.

Во время демонстрации была достигнута скорость, позволяющая за секунды передавать по мобильному интернету многочасовые видео и файлы объемом до 8 Гб. Этот объем среднестатистический москвич потребляет в течение месяца.

Такие скорости позволяют по-новому взглянуть на рынок инновационных устройств и М2М-решений. Вместе с Nokia мы исследуем разные области применения интернета вещей. Это машиностроение, медицина, промышленность, коммунальные услуги, системы "умного" дома и "умного" города. Цель такого сотрудничества – ускорить появление стандарта 5G в России. Конечно, становление новой 5G-экосистемы займет время, но технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг.

– А что сейчас препятствует распространению новейшего стандарта?

– Сама технология 5G еще находится в стадии разработки. По прогнозам операторов, первые коммерческие внедрения 5G появятся в 2020–2021 годах. Но для массового строительства сетей надо дождаться международного утверждения стандарта.

Кроме того, строительство сетей 5G должно сопровождаться формированием рынка спроса. Реальное применение технологии невозможно до тех пор, пока к коммерческой эксплуатации не будут готовы новые прорывные бизнесы и сервисы.

Наконец, еще один важный момент. Для операторов важна поддержка регулятора в плане гибких финансовых условий распределения спектра. Для подключения миллиардов устройств стандарт должен задействовать все имеющиеся частоты. При этом пока перспективные для развития технологии частоты в диапазоне 800 МГц заняты Министерством обороны, Росавиацией и ФСО. Так что для развития гражданских сетей на этих частотах нам нужна помощь государства.

– Остались ли в телекоме еще какие-то ниши, которые не заняты?

– Такая ниша есть, и мне кажется, Tele2 хорошо ее осваивает. Это направление MVNO – создание виртуальных операторов связи. При такой схеме партнерства любой бренд может запустить на сети телекоммуникационной компании нового оператора связи. Сегодня доля виртуальных операторов в отрасли составляет 1%, в то время как в Европе их проникновение достигает 10–40%. За пять лет проникновение MVNO в России может увеличиться до 14–15%. Так что потенциал роста весьма хороший. Сейчас у Tele2 в разработке более 30 проектов, уже запущены MVNO с "Ростелекомом", "Тинькофф Банком", Сбербанком и другими.