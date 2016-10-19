Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2016, 10:58

Технологии

Мосжилинспекция опровергла информацию о демонтаже проводов интернет-провайдеров

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Мосжилинспекция опровергла информацию о демонтаже кабелей интернет-провайдером в ряде столичных районов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в Мосжилинспекции работают над вопросом перемещения под землю воздушных кабельных линий на многоквартирных домах, расположенных в зоне улиц. Это будет сделано в рамках программы благоустройства "Моя улица". На данный момент никакие работы не ведутся

Ранее из ряда СМИ появилась информация о том, что некоторых столичных районах, в частности, в Сокольниках и Выхино, массово срезают кабели интернет-провайдеров.

Проект "Чистое небо" – одна из составных частей программы "Моя улица". Он включает в себя переход от использования воздушных линий к подземным способам прокладки кабеля.

связь Мосжилинспекция обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика