Мосжилинспекция опровергла информацию о демонтаже проводов интернет-провайдеров

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Мосжилинспекция опровергла информацию о демонтаже кабелей интернет-провайдером в ряде столичных районов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в Мосжилинспекции работают над вопросом перемещения под землю воздушных кабельных линий на многоквартирных домах, расположенных в зоне улиц. Это будет сделано в рамках программы благоустройства "Моя улица". На данный момент никакие работы не ведутся

Ранее из ряда СМИ появилась информация о том, что некоторых столичных районах, в частности, в Сокольниках и Выхино, массово срезают кабели интернет-провайдеров.

Проект "Чистое небо" – одна из составных частей программы "Моя улица". Он включает в себя переход от использования воздушных линий к подземным способам прокладки кабеля.