Отмена "мобильного рабства" не до конца протестирована - операторы

"Интервью": Представители "Большой тройки" - о мобильном рабстве

Представители "Большой тройки" утверждают, что сервис, позволяющий отменить "мобильное рабство", пока не успел пройти полноценного тестирования. Абоненты, которые в декабре воспользуются возможностью смены оператора с сохранением номера, могут столкнуться с отсутствием роуминга, недоступностью части входящих звонков и другими техническими проблемами.

Директор по маркетингу группы МТС Вячеслав Николаев, вице-президент ОАО "Вымпелком" Александр Поповский и руководитель по связям с общественностью столичного филиала ОАО "Мегафон" Павел Ларин, побывавшие в студии телеканала "Москва 24", рассказали, что на настоящий момент сотовые операторы готовятся к запуску услуги перенесения номеров, однако при этом они сталкиваются с большим количеством сложных технических задач, подлежащих решению в короткие сроки. По словам представителей "Большой тройки", тестирование услуги пока не было проведено ими в должном объеме.

"В короткие сроки такие сложные технические решения запускать с гарантированным качеством крайне затруднительно. Надеемся, что это будет отражено как-то в нормативных актах, чтобы не пришлось ставить абонента в затруднительное положение накануне новогодних праздников, отпусков", - рассказал вице-президент ОАО "Вымпелком" Александр Поповский.

"Мегафон" уже протестировал в Санкт-Петербурге возможность переноса номера с оператором "Теле-2". Однако, по словам руководителя по связям с общественностью столичного филиала ОАО "Мегафон" Павла Ларина, этого недостаточно.

"В европейских странах, для сравнения, период тестового режима в предоставлении аналогичной услуги составлял 2 года. В России сейчас все идет значительно быстрее. Поэтому можно сказать, что мы бы рассматривали где-то середину следующего года", - отметил Ларин. По словам представителя "Мегафона", абоненты смогут, не разочаровавшись, почувствовать качественный переход к другому оператору, только если система будет полноценно протестирована.

"Тестирование должно быть более многогранным. Более охватывающим. Нужно протестировать различные сценарии использования разных услуг в роуминге, в одной сети, в национальном роуминге, платежи, услуги. Всего очень много вещей. И самое главное – после выявления ошибок ведь необходимо внести изменения в систему", - добавил вице-президент ОАО "Вымпелком" Александр Поповский.

По словам представителей "Большой тройки", услуги роуминга, к примеру, пока не проверялись ими вообще. Кроме того, у новых абонентов той или иной сети могут возникнуть и другие технические проблемы - например, временная недоступность некоторых входящих звонков.

Напомним, что услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного номера заработает в тестовом режиме с 1 декабря 2013 года. Оператором базы данных перенесенных номеров стало федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи".

С апреля 2014 года она станет функционировать в нормальном режиме: сменить одну компанию на другую можно будет за 9 дней, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов.

Для юридических лиц смена номера будет происходить за 29 дней. По данным экспертов, в 2014 году отменой "мобильного рабства" воспользуется около 3 миллионов человек, а за первые 3 года работы услуги количество сменивших номер вырастет до 12 миллионов человек.