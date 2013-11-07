Все мобильные телефоны в России планируют оборудовать ГЛОНАСС

Фото: ИТАР-ТАСС

В России в скором времени можно будет использовать только те мобильные телефоны, которые поддерживают российскую навигационную систему ГЛОНАСС. Воплощать этот проект Минкомсвязь планирует с первого квартала 2014 года, сообщает портал Digit.ru со ссылкой на проект ведомственного приказа.

Согласно документации к проекту, одним из приоритетов внедрения ГЛОНАСС в области связи является создание условий для использования сигналов этой системы в мобильных телефонах. Для этого предлагается принять приказ Минкомсвязи, который устанавливал бы требования к сотовым телефонам, имеющим приемники глобальных навигационных спутниковых систем, в том числе глонассовские.

После того как приказ будет принят, эти требования будут распространяться на производителей и продавцов мобильных телефонов. Те и другие будут должны подтверждать, что поставляемые ими в Россию телефоны соответствуют требованиям к навигационным системам, в том числе ГЛОНАСС. Регистрирование деклараций о соответствии будет возложено на Россвязь.

Разработанная по заказу Минобороны СССР, Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) наряду с GPS является одной из двух функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. Она предназначена для навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей на суше, в море, в воздухе и в космосе. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке мира предоставляется безвозмездно и неограниченно.

Развитием ГЛОНАСС занимаются Роскосмос и ОАО "Российские космические системы". С 2012 до 2020 года из бюджета России на проект выделено 320 миллиардов рублей. За это время планируется изготовить 15 спутников "Глонасс-М" и 22 спутника "Глонасс-К".

Первый в мире смартфон, оснащенный чипом ГЛОНАСС, выпускался в рамках линейки телефонов от МТС совместно с американскими и китайскими производителями. Продажи начались 31 марта 2011 года, однако от дальнейшего производства было решено отказаться. В мае 2012 года МТС запустила в продажу второй смартфон с ГЛОНАСС. Цена новой модели - около 5,3 тысячи рублей - была вдвое ниже, чем у предшественника.