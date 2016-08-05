В День России в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

05 августа 2016, 15:52

Burger King решил подать в суд на Шнурова за матерное стихотворение

суды Instagram общество Burger King Шнур

Фото: instagram.com

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила подать в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, сообщает интернет-газета "Дни.ру".

Музыкант разместил у себя в Instagram стих, в котором упоминает название сети ресторанов быстрого питания.

"Мамочки в декрете или боты предлагали в интернете заработать, обращаясь то к Зине, то к Гале, похудеть мне они предлагали. "Бургер Кинг", промокод не однажды доводил до икот тех, кто слабже", – написал музыкант. Затем в стихотворении содержалась ненормативная лексика.

Это успех! Попёрло! Ни дня без суда!

Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs)


В компании посчитали, что творчество Шнурова плохо влияет на имидж закусочных.

"Сергей Владимирович Шнуров является медийной личностью и ввиду этого – лидером мнений. Его публичные высказывания вводят в заблуждение потребителей и наносят вред бренду. Покупатели могут подумать, что промокоды компании "Бургер Кинг" вызывают икоту. Это негативно отразится на продажах компании. Науке не известны случаи, когда промокод или другой рекламный носитель являлся причиной икоты", – заявили в пресс-службе Burger King.

Музыкант отреагировал на готовящийся судебный новым стихотворением в микроблоге: "Бургер Кинг, сними корону. В покемонов — я отец. Вы, держитесь там. Здоровья. Не обостритесь, наконец".

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать