Burger King решил подать в суд на Шнурова за матерное стихотворение

Фото: instagram.com

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила подать в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, сообщает интернет-газета "Дни.ру".

Музыкант разместил у себя в Instagram стих, в котором упоминает название сети ресторанов быстрого питания.

"Мамочки в декрете или боты предлагали в интернете заработать, обращаясь то к Зине, то к Гале, похудеть мне они предлагали. "Бургер Кинг", промокод не однажды доводил до икот тех, кто слабже", – написал музыкант. Затем в стихотворении содержалась ненормативная лексика.

Это успех! Попёрло! Ни дня без суда! Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 5 2016 в 2:16 PDT



В компании посчитали, что творчество Шнурова плохо влияет на имидж закусочных.

"Сергей Владимирович Шнуров является медийной личностью и ввиду этого – лидером мнений. Его публичные высказывания вводят в заблуждение потребителей и наносят вред бренду. Покупатели могут подумать, что промокоды компании "Бургер Кинг" вызывают икоту. Это негативно отразится на продажах компании. Науке не известны случаи, когда промокод или другой рекламный носитель являлся причиной икоты", – заявили в пресс-службе Burger King.

Музыкант отреагировал на готовящийся судебный новым стихотворением в микроблоге: "Бургер Кинг, сними корону. В покемонов — я отец. Вы, держитесь там. Здоровья. Не обостритесь, наконец".