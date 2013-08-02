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02 августа 2013, 15:39

Происшествия

Прокурор просит 6,5 лет колонии для участника ДТП с машиной Голуб

Прокурор потребовал приговорить Алексея Русакова к 6,5 годам колонии

Гособвиненитель на заседании в Никулинском суде Москвы попросил для виновника ДТП, в котором погибла Марина Голуб, 6,5 лет колонии.

Кроме того, прокурор просит взыскать в пользу дяди погибшего в аварии водителя Дмитрия Туркина миллион рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

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Напомним, авария произошла в октябре 2012 года. В результате Голуб и подвозивший ее водитель погибли на месте, а Русаков, по данным следствия, бросил свою машину и сбежал, но через несколько дней был задержан.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Сам Русаков свою вину не признает.

Сюжет: Гибель актрисы Марины Голуб
суды Алексей Русаков Марина Голуб авария

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