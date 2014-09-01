"Оренбургские авиалинии" предъявили "Идеал-туру" иски на 4,7 млрд рублей

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Авиакомпания "Оренбургские авиалинии", входящая в группу компаний "Аэрофлот", подала два иска к туроператору "Идеал-тур" на общую сумму почти 4,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах суда.

Первый иск был зарегистрирован 14 августа в Арбитражном суде Оренбургской области на сумму 425 миллионов рублей. Предварительные слушания по делу пройдут 7 октября. Второе заявление подано 18 августа - на сумму 4,2 миллиарда рублей. При этом заседание суда состоится раньше, чем по предыдущему иску - 2 октября. Судьи по каждому делу назначены разные.

Ранее сообщалось, что 25 августа руководство "Аэрофлота" попросило Следственный комитет проверить свою дочернюю компанию. В "Аэрофлоте" удивились росту задолженности туроператора "Идеал Тур" перед "Оренбургскими Авиалиниями" и заподозрили, что в их дочке могли исказить собственную отчетность.

Напомним, из-за того, что компания "Оренбургские авиалинии" сняла неоплаченные рейсы, пострадали около 20-25 тысяч туристов и разорились несколько туроператоров. "Идеал-тур" объявил о приостановке своей деятельности в начале августа. Руководитель фирмы заочно арестован, его подозревают в мошенничестве.

Отметим, что "Оренбургские авиалинии" сотрудничают с "Идеал Тур" с марта 2013 года. В этом сезоне между туроператором и авиакомпанией был заключен контракт на выполнение чартерных рейсов по 24 направлениям.

За последние полтора месяца российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". 22 августа список обанкротившихся турфирм пополнила компания "Атлас".