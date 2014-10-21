Арбитров хоккейного матча СКА - ЦСКА накажут за плохое судейство

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Арбитров матча СКА - ЦСКА, состоявшегося 16 октября в рамках Континентальной хоккейной лиги, накажут за плохое судейство. Арбитры допустили ряд серьезных ошибок, сообщает официальный сайт КХЛ.

Комиссия по экспертной оценке судейства матчей КХЛ оценила спорные эпизоды и признала, что рефери много ошибались. Так, было пропущено нарушение правил со стороны защитника СКА Антона Белова, который нанес травму нападающему ЦСКА Яну Муршаку.

Кроме того, арбитры пропустили эпизод, в котором нападающий СКА Джимми Эрикссон ударил клюшкой по рукам голкипера ЦСКА.

Какие именно санкции будут приняты в отношении судей пока не известно.

Отметим, что к судейству в этом матче было приковано особое внимание, поскольку встречались два лидера чемпионата. В ходе встречи судьи несколько раз принимали спорные решения. Разозленный капитан москвичей Александр Радулов после поединка отдал приз лучшему игроку матча в составе ЦСКА одному из судей, а затем пытался вломиться в судейскую комнату.

Противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу СКА, несмотря на то, что по ходу встречи московские армейцы вели с преимуществом в две шайбы. Матч обслуживали Сергей Гусев из Серова и Сергей Кулаков из Твери.