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Происшествия

01 августа 2012, 14:32

Суд отложил процесс по делу Мирзаева

суд Расул Мирзаев суды

ИТАР-ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы отложил на 6 августа процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого погиб москвич Иван Агафонов, из-за неявки свидетелей, передает РИА Новости.

Гособвинение сообщило, что не может разыскать ряд свидетелей, в связи с чем судебным приставам поручено привести данных лиц на процесс принудительно.

По словам адвоката потерпевших Оксаны Михалкиной, всего стороне обвинения осталось допросить 19 из 47 заявленных ею свидетелей. Затем свои доказательства суду начнет представлять защита Мирзаева.

Напомним, по данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Мирзаев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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