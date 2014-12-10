Земля покинутых в центре Москвы: где в столице обитали хоббиты и эльфы

11 декабря в прокат выходит заключительная часть трилогии "Хоббит" Питера Джексона. Джон Рональд Руэл Толкин написал эту повесть в 1937 году, она стала своеобразным предисловием к его эпопее "Властелин колец". В СССР книга "Хоббит, или туда и обратно" пришла в 1976 году, а "Властелин колец" - в 1982-м. Однако книги стали доступны широкому кругу читателей только в 90-х, именно тогда в России случился бум толкинизма. Колумнист сетевого издания M24.ru Алексей Байков вспоминает, где в Москве обитали эльфы с хоббитами и как "Земля покинутых" стала "Поганищем".

Эгладор (синдарин – "Земля покинутых") – так называлось первое эльфийское королевство в Средиземье, впоследствии ставшее известным как Дориат. В Москве "филиал" Эгладора раскинулся на полянке перед Летним домиком графа Орлова в Нескучном саду, а также на окружающих его холмах и куске набережной.

Началось все так: первые "Хоббитские игрища" были проведены в 1990-м году под Красноярском и собрали около 130 человек, из которых только десять имели хоть какое-то представление о том, зачем они там оказались. После их окончания просветленные граждане разъехались по всей стране и положили начало массовому развитию ролевого движения в России и странах СНГ.

За два года толкинисты кое-как осознали тот факт, что к играм следует готовиться заранее, а выезжать на них лучше всего в составе заранее собранной команды. Одна из таких команд, собиравшаяся ехать на "ХИ" в роли эльфийского населения Эгладора-Дориата, устроила себе площадку для тренировок прямо напротив Летнего домика.



Тем временем основная масса московских толкинистов (исчислявшаяся тогда несколькими десятками человек) мыкалась по городу в поисках места для регулярных сборищ. С крыши Физического факультета МГУ их погнали после того, как кто-то шибко умный в ответ на просьбу одного из преподавателей вести себя потише заявил: "Как смеешь ты, смертный, так разговаривать с высокорожденным эльфом?!" Интернета в нынешнем понимании в те времена еще не было, а обмениваться информацией о предстоящих мероприятиях и заводить новые знакомства ролевикам было как-то надо. Очень быстро найденная "Эгладором" площадка стала центром притяжения для всех московских ролевиков.

Вскоре были официально утверждены день и время общего сбора - каждый четверг, после 16:00. Название команды прилипло к месту окончательно, и фраза "после пятой пары – на Эгладор" перестала нуждаться в пояснениях.

К 1996 году тусовка толкинистов в Нескучном саду стала настолько заметной, что первая попытка властей ее разогнать стала темой дня, как в московских, так и в некоторых центральных СМИ. К этому времени на "Эгладоре" каждый четверг собиралось уже около 400 человек. Образовалось и некое подобие местной власти в лице "старичков", то есть группы авторитетных граждан в возрасте от 25 лет, которых выкликали из рядов в ответ на стандартный вопрос со стороны милиции или журналистов: "Кто здесь старший?". Смотрящим по "Эгладору" с общего одобрения стал Борис Борисович Батыршин (или БББ) – похожий на былинного богатыря мужчина, некогда возглавлявший подростковый ролевой клуб "Город Мастеров".



Краткий эгладорско-русский понятийный словарь "Существо" - любой непраздный посетитель "Эгладора". Поскольку по внешнему виду совершенно не поймешь, кто перед тобой: эльф, орк, назгул, хоббит, а то и вообще дракон – возникло такое обращение, например, "Существа, у кого есть сто рублей?!" - любой непраздный посетитель "Эгладора". Поскольку по внешнему виду совершенно не поймешь, кто перед тобой: эльф, орк, назгул, хоббит, а то и вообще дракон – возникло такое обращение, например, "Существа, у кого есть сто рублей?!" "Цивилы" - все остальные граждане, не имеющие понятия о Толкине, фэнтези и ролевых играх. "Дивные" - изначально эпитет по отношению к эльфам в одном из переводов Толкина, затем – самоназвание эгладорских "эльфов", заодно ставшее их уничижительным прозвищем. Впоследствии этим термином стали обозначать тех, кто вместо того, чтобы просто играть в миры фэнтези, всерьез поверил в их реальность. Оскорбительная форма – "дивнюк" "Маньяки" - люди, приезжавшие на "Эгладор" и ролевые игры исключительно ради фехтования на игровом оружии, при этом начисто игнорировавшие правила о допустимых зонах поражения и силе удара. Глагол – "маньячиться" "Менестрели" - исполнители ролевой авторской песни, в большинстве начисто лишенные слуха, голоса и дара стихосложения. "Серые братья" - сотрудники милиции "Стенка" - массовые бои на игровом оружии с участием, как правило, 50-100 человек.



Внешний вид типичного посетителя "Эгладора" образца 1995-1999-х годов будил в сознании весьма мало ассоциаций с книгами Толкина, но зато заставлял вспомнить старую поговорку про бегство из зоопарка. Плащи из занавесок, латы из кровельной жести, щиты из дорожных знаков, мечи из хоккейных клюшек с гардами, сделанными из крышек для трехлитровых банок, и другие артефакты. В оправдание сему паноптикуму можно лишь напомнить, что времена были голодные и денег на ролевое баловство практически ни у кого не было. Тем более, что три четверти московских толкинистов составляли студенты – публика традиционно небогатая. Среди них выгодно выделялись те, кто пришел в толкинизм и ролеплей из клубов исторической реконструкции: у этих все было "почти как настоящее" и на "дивнюков" они смотрели свысока.



Куда хуже было с поведением и "моральным кодексом толкиниста". Запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах в те времена практически не действовал и не распространялся на пиво. Поскольку милиция навещала "Землю покинутых" редко и нерегулярно – пили практически в открытую, скрываясь разве что от своих, чтобы не просили на каждом шагу по глотку. Закономерным итогом столь вольно-анархического обращения с алкоголем стали регулярные травмы, а в качестве вишенки на торте – пара убийств "по пьяной лавочке". Участились и конфликты с местными. Помимо разборок с молодежью из примыкавшего к Нескучному жилого сектора, шел нескончаемый поток жалоб от мам и бабушек на пьяных "существ", устраивавших свои бои уже по всему парку и в окрестных дворах. Милиция отвечала разгонами, которые позволяли лишь на время сместить "точку сборки" все в тот же Нескучный сад, только на другое место.

В конце 90-х Батыршин и ряд "старичков" вместе с ним окончательно самоустранились от каких-либо попыток навести порядок в рядах московских толкинистов. На несколько лет власть перешла к кланам – сплоченным общей идеей игровым и фехтовальным командам. Эти ребята царили над тусовкой уже просто по праву сильного, а порядок наводили самым простым методом – избивая всех, чья физиономия им не нравилась. Впрочем, как раз порядка от этих мер и не прибавлялось.

Хаос нарастал благодаря начавшемуся примерно в то же время массовому паломничеству неформалов с Арбата. Если небольшую струйку хиппи, вливавшуюся практически с самого начала движения, московские толкинисты успешно переварили, то вот с потоком панков, металлистов, байкеров и самой обычной гопоты справиться уже не смогли.



Теперь каждый четверг к Летнему домику приходили 1000-1500 человек, из которых примерно треть вообще не имела представления ни о Толкине, ни о ролевых играх. А после того, как на экраны вышла первая часть трилогии Питера Джексона "Властелин колец", народ повалил и вовсе случайный. В конце концов, уже сами толкинисты начали употреблять презрительный термин "толчок" в отношении большинства посетителей "Эгладора", что довольно прозрачно намекало на уровень саморефлексии. Представители отдельных клубов стали проводить карательные рейды "Вихрь-антимутант" с массовым избиением всех похожих на "толчка" или неформала, но загнивание тусовки изнутри уже невозможно было остановить. Попытки социализировать всю эту вольницу под флагами клубов исторической реконструкции и сайта Tolkien.ru также потерпели фиаско.

В итоге "Эгладор" лишился своего гордого эльфийского имени и стал называться просто "Поганищем". Сами толкинисты, устав от борьбы с милицией и друг с другом, покинули площадку перед Летним домиком. Любители пива и трепа перебрались к памятнику Ленину на Калужской площади – поближе к ларькам и магазинам. С тех пор "Поганище" официально прописалось именно там.

Остальные разбежались по локальным районным тусовкам в парках и лесопарках. К тому же, в быт москвичей постепенно стал проникать широкополосный доступ в интернет, и потребность в еженедельном общем сборище отпала окончательно.



Но "Эгладор", как ни странно, все-таки не умер. 20 августа 2009 года группа "старичков", уже давно ставших успешными менеджерами и многодетными отцами, пришла навестить места боевой славы. Найдя девственно чистую площадку у Летнего домика, они подумали… и решили снова собираться там каждый четверг. Эти сходки продолжаются и до сих пор, правда, присутствует на них уже не более 30-40 человек, тень былого величия.

P.S. – подборку статей на тему "Эгладор глазами журналистов" можно посмотреть на сайте "Арда-на-Куличках" в разделе "Подшивка Лйэмара"

Алексей Байков