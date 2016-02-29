Молодежный центр занятости будет отправлять студентов на стажировки

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Москве облегчат поиск работы и трудоустройство для молодежи. Для этого будет создан специальный центр занятости для школьников, студентов, выпускников вузов и их потенциальных работодателей. Какие услуги будет оказывать новый центр, определили участники проекта "Активный гражданин". Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В голосовании приняли участие более 230 тысяч активных граждан, в том числе 95 процентов пользователей с номерами телефонов, зарегистрированных в столице.

Большинство участников голосования (22 процента) посчитали, что новый центр должен заниматься организацией стажировок на столичных предприятиях.

На втором месте по популярности – предложение проводить профориентацию на современном рынке труда. За это направление работы проголосовали 15 процентов участников.

12 процентов респондентов проголосовали, чтобы новый центр занимался профессиональной переподготовкой.

За проведение практических семинаров с руководителями предприятий высказались 7 процентов пользователей, среди которых оказалось много предпринимателей. Еще 5 процентов высказались за организацию конкурса дипломных работ выпускников вузов с целью дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, в Москве для бездомных могут открыть курсы обучения рабочим специальностям. Среди возможных специальностей — плотник, лифтер, сварщик, слесарь и другие. Сейчас люди без прописки в столице могут устроиться только на временную работу. При это получить профессиональное образование можно только на платной основе.