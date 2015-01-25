Российские студенты отмечают Татьянин день

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25 января в России традиционно отмечается Татьянин день, он же "профессиональный" праздник всех студентов.

В 1755 году в этот день был основан Московский государственный университет. Указ о его учреждении подписала императрица Елизавета Петровна. Постепенно Татьянин день превратился в праздник всего студенчества. С 2005 года его официальное название - День российского студенчества.

В этом году главный вуз страны отмечает юбилей - ему исполняется 260 лет. В МГУ имени Ломоносова пройдут гала-концерт и фестиваль студенческого творчества. Студентов, по традиции, угостят медовухой - специально для праздника сварили 600 литров напитка.

МГУ имени Ломоносова отмечает 260-летие

Кроме того, в честь юбилея МГУ в Музее Москвы открылась выставка, посвященная истории одного из главных российских вузов.

Здесь можно увидеть расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, учебные пособия по арифметике и грамматике конца XVIII-начала XIX веков.

В Музее Москвы открылась выставка к 260-летию МГУ

Всех учащихся вузов ждут на катках - вход для обладателей студенческих билетов будет бесплатным. Свободно встать на лед удастся на ГУМ-катке, в "Сокольниках", в Парке Горького (полный список катков ищите здесь). Плату будут брать только за прокат коньков.

Главное городское торжество, посвященное Дню студента, начнется в 17.00 на льду Красной площади. Молодежные команды из 10 федеральных округов выступят на льду, а поздравить студентов приедет зампред Правительства России Ольга Голодец. Мероприятие проведет Ирина Слуцкая. Праздник организует Минобрнауки России.

Парки также подготовили для студентов разные интерактивные программы: ледовые дискотеки, музыкальные концерты, конкурсы. На ВДНХ выступит певица Женя Любич.

О других интересных событиях Дня студенчества можно прочесть в нашей подборке.

Добавим, что в Храме святой Татьяны на Большой Никитской состоится торжественная литургия. Служба пройдет и в Храме Христа Спасителя, возглавит ее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.