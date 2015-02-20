Сегодня в СМИ: налог на интернет и борьба с ростом цен на лекарства

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Частные пенсии возьмут на госгарантию

Правительство скоро начнет работу над законопроектом о системе гарантирования средств негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионных резервов), пишет "Коммерсантъ".

Мотивируя необходимость государственного гарантирования сохранности частных средств, в Минфине ссылаются на аналогию с системой страхования вкладов. Но, возможно, для НПФ актуальнее окажется другая банковская аналогия - с регулятивной расчисткой сектора от слабых игроков.

Попытку хищения здания "НИИ медицинских полимеров" оценит суд

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование дела Григория Барковского, бывшего гендиректора ОАО "НИИ медицинских полимеров" - дочерней структуры госкорпорации "Ростех", сообщает "Коммерсантъ".

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, действия Барковского едва не привели к хищению здания НИИ стоимостью около 450 млн руб. Только вмешательство силовиков и службы безопасности корпорации не позволило довести аферу до конца.

Студентам помогут с переводом в Россию

Российским гражданам, которые не смогут продолжить учебу в зарубежных вузах из-за экономических проблем, могут разрешить перевестись в российские учебные заведения, передает "Коммерсантъ".

Сейчас они могут поступить только на первый курс, сдав ЕГЭ. Соответствующие поправки к закону "Об образовании" разработал уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. Речь в документе идет не только о россиянах, господин Хромов предлагает дать такое право и студентам украинских вузов, которые перебрались в РФ из-за боевых действий.

Власти ищут способы борьбы с ростом цен на лекарства

Российские власти обеспокоены ростом цен на лекарства, которые только за январь подорожали на 11% в нерегулируемом сегменте и на 3,4% - в регулируемом, пишет "Коммерсантъ".

Вчера опубликованы поручения президента, согласно которым правительство к 20 марта должно представить результаты первого ежемесячного мониторинга розничных цен на препараты, а к 15 апреля - проработать идею создания сети государственных аптек для обеспечения населения доступными лекарствами.

Жизнь отдыхающего за границей оценили в 2 миллиона рублей

Российские туристы, выезжающие за границу, должны быть застрахованы как минимум на 2 миллиона рублей, отмечается в законопроекте, который 25 февраля должен быть рассмотрен в Государственной Думе в первом чтении, сообщает "Российская газета".

Также предлагается дать возможность туристам покупать расширенную страховку с дополнительными опциями. Например, если они отправляются на экстремальный отдых.

Налог на интернет в России могут ввести до начала октября

Минкультуры рассчитывает, что налог на интернет введут уже в третьем квартале 2015 года, передает "Российская газета".

Текст этого документа должен быть окончательно готов к 21 апреля этого года. Его цель - соблюдение баланса интересов правообладателей контента и пользователей Сети, которые его читают, смотрят и слушают.

Власти хотят создать ведомство, которое будет заниматься развитием малого бизнеса

На базе Агентства кредитных гарантий в правительстве может по­явиться отдельное ведомство по развитию малого и среднего бизнеса. Ему могут передать функции МСП Банка и профильного департамента Минэкономразвития, пишет "РБК".

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по проблемам малого бизнеса у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Москва смягчает строительные нормативы

Столичным застройщикам, вероятно, удастся извлечь выгоду из нынешней ситуации, получив послабления, о которых ранее они могли только мечтать, сообщает "МК".

Власти уже пообещали в качестве "антикризисных мер" смягчить нормы по инсоляции, снизить требования к обеспечению строящихся объектов парковками, отказаться от "чистовой отделки" и перевести часть апартаментов в жилье.