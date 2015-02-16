Юные участники "Робофеста" – о киборгах, робослугах и порабощении человечества

В Москве завершился VII фестиваль "РобоФест-2015"

На прошлой неделе в "Крокус Экспо" прошел VII роботехнический фестиваль "Робофест", в котором участвовали более 3000 человек из 600 школьных и студенческих команд. Их роботы играли в баскетбол, искали выход из лабиринта и танцевали.

Мы пообщались с юными участниками фестиваля и узнали об их любимых киборгах, о том, когда ждать массового бунта искусственного интеллекта, хотят ли они себе робослугу и какой чип готовы вживить для улучшения характеристик своего тела.

Александр Лупу

Югорский государственный университет, студент 4-го курса, специальность – "Информатика и вычислительная техника" "Для меня сейчас главное – обучение робототехнике детей. Я открыл центр "Я и ты" по франчайзингу у нас в регионе. Там дети плавно переходят с программирования на роботов "ЕВ-3". Эти модели будут сами собирать своих собственных роботов. Надеюсь, через год или два я привезу их на соревнования в Москву. Мой любимый киборг – Терминатор, он же бессмертен! Себе я бы вживил MMX-расширение, как на процессорах, чтобы просчитывать все возможные варианты событий."





О робототехнике

"В детстве я любил "Битвы роботов", просто фанател по этой передаче – бежал со школы домой сломя голову. Смотрел и мечтал заняться подобным. Родители думали, что я стану поваром, но я пошел на программиста. Роботами начал заниматься с августа 2014-го.

Мой робот участвует в соревновании Lego Sky Rise – здесь надо перемещать кубы, ставить их на стойки и строить свою башню из желтых трубок. Раунд длится всего 2 минуты. На конструкцию ушел месяц, на программирование - недели две-три максимум."

Об искусственном интеллекте

"Над созданием ИИ человечеству еще придется поработать. Даже если все получится, у него будет миллион ограничений. Хотя если он будет от начала до конца правильно сделан, то вполне сможет их обойти.

Работы по созданию ИИ ведутся даже у нас в универе. Все не так сложно, просто для его базы данных – чтобы робот понимал наш мир – нужен большой массив информации. А если хранить эту базу в облаке, то можно будет и целую армию создать"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Мацаль Игнатий

Инженер-разработчик "Технолаб" "Мои любимые фильмы – "Железный человек", "Мстители", "Аватар". Аниме не увлекаюсь. Лучше всего киборги продуманы у Майкла Бэя. Какими бы ужасными не были сюжеты его фильмов, роботы в них более-менее приближены к настоящим. Себе я бы хотел экзоскелет, чтобы быстрее бегать и лазить по стенам."





О робототехнике

"Наши роботы входят в комплект для экзаменов "Технолаб". Мы предоставляем детали, чтобы можно было с нуля создать своего робота по инструкции. В роботах довольно много приводов и датчиков, но программировать их не сложно. Оболочка достаточно простая для вузовского уровня.

Наших андроидов можно использовать для представлений, танцев, показательных выступлений, а стальные конструкторы - для проектной деятельности, например, чтобы собрать манипулятор."

О киборгах

"Я за протезирование, потому что люди, которые потеряли конечности или какую-то часть тела, заслуживают того, чтобы ее вернуть. Пусть даже в таком, пока что жутком и несколько фантастическом виде. Вживлять чип – это одна из крайностей, ведь существуют протезы, не требующие вживления."

Об ИИ

"Все фильмы на самом деле очень преувеличивают действительность, потому что робота придумал сам человек. Я считаю, что роботы выйдут из-под контроля лишь когда сам человек позволит им это. Если брать искусственный интеллект, в теории он довольно изворотлив и может использовать умные логические решения.

Есть три закона, которые вам не позволяют делать те или иные действия, но их нужно дополнять, как и любые другие. У нас ведь Конституция или Уголовный кодекс все время обновляются, вот и здесь то же самое. Да, законы универсальные, но, опять же, как показывают в фильмах, есть исключения из правил. Не хотелось бы, чтобы роботы нарушали эти правила."

О робослугах

"Создание робослуг понесет за собой последствия, в том числе и безработицу, а это не очень хорошо. Кроме того, человек-прислуга лучше, потому что он может чувствовать и лучше понимает. Но если дело касается сборки автомобилей или химического производства, то безопаснее будет, чтобы там работали роботы"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Александра

Университет машиностроения, специальность – "Управление технических систем" "Трансформеры" – пожалуй, единственный фильм про роботов, который мне нравится. Себе я бы хотела вживить чип бессмертия, чтобы он бесконечно обновлял мои клетки. Еще память бы не помешало поставить дополнительную.





О робототехнике

"Участвую я первый раз. Эту руку, как в "Терминаторе", делали два месяца. У нас все первые курсы занимаются проектной деятельностью по своей специальности. Мы занимаемся роботами, другие – биомеханикой, третьи – дизайном 3D-моделей. Девушек у нас в группе на удивление много – процентов 30.

В нашем университете работают над проектом по вживлению искусственных костей и замене их на протезы. Причем в протезы, подобные этому, можно вливать лекарства, чтобы тело лечилось изнутри. В дальнейшем буду заниматься Roboracers, это такие робогонки."

О робослугах

"Себе робота-слугу я бы не хотела, потому что хочется человеческого общения, а роботы – это все-таки… машины. Если использовать их для уборки в отелях и других общественных местах, почему бы и нет."

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Артем Трубников

Роботехнический проект "Вирусу Эбола-нет!"





О робототехнике

"Робота я делал три недели. Сделан он, в основном, из пластмассы и управляется с пульта. Посетителя определяет с помощью датчика ультразвука. Когда приходит потенциальный пациент, робот поднимает "левую руку", содержащую датчик температуры и датчик красной сыпи.

Температура должна быть больше 38 градусов. Если это так, робот вызывает через Bluetooth робота-лаборанта, который выдаст повязку и вызовет бригаду."

О киборгах

"Слышал, что уже есть один человек, который может слышать цвета. Повсеместное вживление чипов? Это будет уже в ближайшее время. Если судить по развитию современных технологий, через 40-60 лет.

Если человек не может различать цвета, ему нужен чип, если человек плохо слышит, ему тоже он нужен. Я цвета различаю, слышу хорошо, ноги у меня есть. Пусть чипы вживляют тем, кому это нужно."

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Максим Аверкиев

Самарский государственный аэрокосмический университет. Специальность - программист, отделение робототехники. Участвует первый год. "Аниме про роботов не люблю, игры тоже. Все время отнимает учеба и Робоклуб. Там у нас есть наставники, наши руководители. Но при этом мы все на равных. Себе я бы хотел чип хорошей памяти, даже сам готов над таким работать. Над экзоскелетом тоже повозился бы - чтобы с его помощью можно было поднимать больше, тащить дальше. Да и робот-слуга мне бы не помешал."





О робототехнике

"Над этим роботом трудилось шесть человек. Делали мы все в самый последний момент, так что робот был собран всего за три дня. В команде выполняю роль электрика и механика.

Каждый год на фестивале придумывают новые правила, новые испытания. В этом году вот баскетболисты. В прошлом - роботам нужно было перенести и перемешать контейнер с гайками и болтами."

О киборгах

"Очень скоро киборги будут везде, и мы поможем им появиться. Рано или поздно люди захотят улучшить экзоскелет или вживить себе чипы, например, для зрения.

Искусственный интеллект пока еще не изобретен, так что гадать не буду. У нас в университете есть предмет "Система искусственного интеллекта". Пока что там все далеко от реальности."

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Дмитрий Кокоулин