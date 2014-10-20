Скоростную ж/д трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Фото: M24.ru

Скоростную железную дорогу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Трассу планируется построить к 2030 году. Как отметила замминистра строительства и ЖКХ Елена Сиэрра, "магистраль Москва - Казань - Екатеринбург даст серьезный толчок не только для строительной отрасли страны, но и для всей экономики России".

Проект строительства дороги предусматривает скорость до 400 км/ч. Таким образом, из Москвы в Казань можно будет добраться за 3,5 часа, а из столицы до Екатеринбурга – за восемь часов.

Отметим, что сейчас в Казань можно добраться на самолете за 1,5 часа, а на поезде – за 13 часов. Полет до Екатеринбурга займет 2,2 часа, а поезд туда идет 32 часа.

Напомним, в мае 2013 года Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект скоростной магистрали "Москва − Казань". 30 сентября 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил сетевой план-график, который предполагает запуск проекта в эксплуатацию в 2018 году.

Длина скоростной трассы составит 770 километров, скорость движения поездов на нем будет достигать 400 км/ч. Ежегодный пассажиропоток на линии оценивается в 10,5 миллионов человек к 2020 году.