Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 августа 2014, 11:04

Судьбу ветхих домов несносимых серий решат до 2016 года

строительство снос проекты стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин несносимые серии

До конца 2015 года власти Москвы решат судьбу ветхих домов несносимых серий, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Мы сможем сказать жителям, что будем делать с ветхими домами. Либо запустим программу сноса, либо будем капитально ремонтировать здания", - приводит слова Хуснуллина Стройкомплекс Москвы.

Чиновник отметил, что уже запущено пять пилотных проектов по домам несносимых серий. Работать над ними будут в течение следующего года.

Как в Москве модернизируют дома несносимых серий

Напомним, что программа сноса домов сносимых серий завершится в 2016 году. А до конца 2014 года в Москве снесут 147 ветхих и аварийных жилых домов. Из них 119 пятиэтажек демонтируют за счет средств городского бюджета, 28 - за счет инвесторов. Общая площадь снесенных объектов составит 485,6 тысячи квадратных метров.

На месте снесенных домов планируется возвести 543,8 тысячи квадратных метров нового жилья, пять объектов социального назначения и два гаража.

Ссылки по теме

После сноса "хрущевок" власти Москвы начнут реконструкцию пятиэтажек других серий. Кроме того, в течение 20 лет в городе необходимо отремонтировать около 25 миллионов квадратных метров в пятиэтажках несносимых серий. Власти Москвы прорабатывают программу обновления кварталов с пятиэтажками несносимых серий. Пилотный проект может стартовать в районе Зюзино на юго-западе Москвы.

Отметим, что программа сноса пятиэтажек в столице выполнена на 83,4 %. Всего по программе до 2015 года осталось снести 285 домов.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать