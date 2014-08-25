Судьбу ветхих домов несносимых серий решат до 2016 года

До конца 2015 года власти Москвы решат судьбу ветхих домов несносимых серий, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Мы сможем сказать жителям, что будем делать с ветхими домами. Либо запустим программу сноса, либо будем капитально ремонтировать здания", - приводит слова Хуснуллина Стройкомплекс Москвы.

Чиновник отметил, что уже запущено пять пилотных проектов по домам несносимых серий. Работать над ними будут в течение следующего года.

Как в Москве модернизируют дома несносимых серий

Напомним, что программа сноса домов сносимых серий завершится в 2016 году. А до конца 2014 года в Москве снесут 147 ветхих и аварийных жилых домов. Из них 119 пятиэтажек демонтируют за счет средств городского бюджета, 28 - за счет инвесторов. Общая площадь снесенных объектов составит 485,6 тысячи квадратных метров.

На месте снесенных домов планируется возвести 543,8 тысячи квадратных метров нового жилья, пять объектов социального назначения и два гаража.

После сноса "хрущевок" власти Москвы начнут реконструкцию пятиэтажек других серий. Кроме того, в течение 20 лет в городе необходимо отремонтировать около 25 миллионов квадратных метров в пятиэтажках несносимых серий. Власти Москвы прорабатывают программу обновления кварталов с пятиэтажками несносимых серий. Пилотный проект может стартовать в районе Зюзино на юго-западе Москвы.

Отметим, что программа сноса пятиэтажек в столице выполнена на 83,4 %. Всего по программе до 2015 года осталось снести 285 домов.