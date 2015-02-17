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17 февраля, 13:15

Собянин присвоил заводу "Калибр" статус технопарка

строительство технопарки Сергей Собянин Калибр

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Комплексу "Калибр" присвоен статус технопарка. Об этом Сергей Собянин заявил на заседании президиума столичного правительства.

"Мы принимаем сегодня решение о создании еще одного технопарка, в котором находятся уже десять компаний-резидентов и всего работают около 300 фирм", – сказал мэр Москвы.

"Калибр" расположен на северо-востоке города, недалеко от станции метро "Алексеевская". Технопарк занимает часть территории промзоны № 14-1 в Останкинском районе.

Площадь новой научно-производственной площадки составляет 9 гектаров, площадь помещений – 18 тысяч квадратных метров. Сейчас в новом технопарке разместились порядка 300 фирм, в которых работает около 4 тысяч человек.

Предполагается, что ближайшие годы технопарк сможет привлечь более 50 резидентов. При этом планируется, что инвестиции в развитие комплекса составят более 300 миллионов рублей. Это позволит создать более 900 новых рабочих мест.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Отметим, согласно данным международного рейтингового агентства 2Thinknow, в 2012 году Москва впервые вошла в первую сотню инновационных городов мира, заняв 74 место в глобальном рейтинге (35 место среди городов Европы). В 2014 году Москва заняла 63 место в мире (29 место в Европе).

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Ранее сообщалось, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Напомним, что в рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано восемь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка миллиарда рублей.

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