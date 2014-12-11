В Шипиловском проезде появится новое здание ЗАГС с банкетным залом

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В районе Орехово-Борисово Северное появится новое здание ЗАГС, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Согласно конкурсной документации, строение в Шипиловском проезде будет иметь два этажа. Строительство объекта планируется завершить в середине следующего года.

На первом этаже разместятся зал регистрации брака с комнатами жениха и невесты, банкетный зал, гримерная, комнаты музыкального ансамбля и оформления документов, а также санузлы, в том числе для инвалидов.

На втором этаже расположатся кабинеты регистрации рождения, перемены имени, усыновления, холла для заполнения заявлений и других помещений. Фасады здания отделают гранитными и керамогранитными плитами.

Также на участке площадью 0,43 Га разместится автостоянка на 17 машино-мест. Непосредственно у основного входа в здание предусмотрена площадка для остановки двух свадебных лимузинов.