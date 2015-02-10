Пешеходная галерея появится в "Москва-Сити" к 2016 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пешеходную галерею в "Москва-Сити" планируется завершить до конца 2016 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь надземного перехода составит свыше 4,1 тысячи квадратных метров. Пешеходная галерея свяжет ММДЦ "Москва-Сити", ЦВК "Экспоцентр" и парк "Студенец".

Ранее M24.ru сообщало, что для "Москва-Сити" разработают интерактивную карту инфраструктуры. Уже весной она появится на сайте управляющей компании.

При помощи карты каждый желающий сможет узнать, где находится кафе, банк или фитнес-клуб. Поиск будет проходить по уровню расположения (наземный или подземный), локации (название башни), категориям мест и брендам. Разработкой карты займется архитектурно-дизайнерское бюро "Сити".

Напомним, до конца этого года в "Москва-Сити" будут внедрены первые элементы единой системы навигации. Кроме того, там появится автоматизированная система контрольно-пропускных пунктов.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Вопрос автоматизации контрольно-пропускных пунктов в "Москва-Сити" тесно связан с транспортной схемой организации дорожного движения на территории делового центра. Сроки внедрения автоматизированной системы пока не обозначены.

Как рассказал представитель компании, по завершении работ по автоматизации КПП с автомобиля, подъехавшего к шлагбауму, будет автоматически считываться номер, и он беспрепятственно сможет проехать на территорию "Сити" и припарковаться, к примеру, в ТРЦ "Афимолл Сити" или у нужного делового комплекса.