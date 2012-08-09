На стройках Москвы за последнюю неделю выявлено 77 нарушений

ИТАР-ТАСС

Со 2 по 9 августа специалисты Комитета государственного строительного надзора Москвы выявили 77 нарушений на объектах строительства.

"В том числе 47 нарушений по качеству при производстве строительно-монтажных работ, основными из которых являются нарушения обязательных требований утвержденных проектов в части выполнения арматурных, опалубочных и бетонных работ, - говорится на официальном сайте комитета. Остальные 30 нарушений касаются организационно-правового порядка строительства, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и т.п.

Всего с начала 2012 года на строительных площадках Москвы выявлено более 50 тыс. нарушений. Как отмечает Мосгосстройнадзор, большинство из них уже устранены. При этом каждое третье нарушение – по качеству строительно-монтажных работ, также значительная часть приходится на культуру строительного производства.

"В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в области строительства с применением штрафных санкций на сумму 139,8 млн рублей", - подчеркивает ведомство.

Злостными нарушителями названы ЗАО "Комплексстрой-231СТ", ООО "Праса", ООО "Корпорация ГлавРусСтрой". Мосгосстройнадзор направил обращения в саморегулируемые организации о прекращении действия выданных им свидетельств о допуске к работам.