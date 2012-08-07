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07 августа 2012, 15:19

Хозяина дома в Вешках могут объявить в международный розыск

строительство ГУ МВД по Московской области Вешки Евгений Гильдеев чп мо

Полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца незаконно построенного дома в Вешках Виктора Холода. Бизнесмена могут объявить в международный розыск. По некоторым данным, предприниматель сейчас проживает в США

В поселке Вешки Мытищинского района завершается снос незаконно построенного дома. В полицию уже поступили заявления от нескольких жильцов, купивших квартиры у хозяина строения и пострадавших от его действий.

"По факту мошеннических действий хозяина дома вчера сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации", – сообщил М24 начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Евгений Гильдеев.

По данным полиции, владелец незаконного строения в настоящее время находится за границей. Правоохранительные органы решают вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, возведение 60-квартирного дома в поселке Вешки было признано незаконным еще в прошлом году. В сентябре 2011 года Мытищинский городской суд обязал собственника незаконно возведенного строения снести его за свой счет, однако требование суда выполнено не было.

1 августа 2012 года судебные приставы начали демонтаж 60-квартирного дома. В знак протеста некоторые жильцы объявили голодовку и разбили палаточный лагерь. Региональные власти пообещали пострадавшим юридическую помощь и временное жилье.

Тем временем выяснилось, что в области есть девять подлежащих сносу объектов этого же собственника. Они расположены в Мытищинском, Ленинском, Одинцовском районах и Балашихе.

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