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Происшествия

14 января 2015, 09:32

Сотрудник ЧОП застрелил мужчину за попытку отобрать у него оружие

стрельба криминал ЧОП

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Трое неизвестных напали на сотрудника ЧОП, охранявшего механизированную базу. Злоумышленники планировали завладеть оружием. Охранник застрелил одного из нападавших на месте происшествия, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Около пяти часов утра на территорию базы на Рязанском проспекте проникли трое неизвестных, которые напали на сотрудника ЧОП. Он сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыл огонь на поражение из карабина "Сайга".

Один из налетчиков был застрелен, двое других убежали. Один из них впоследствии обратился в больницу с огнестрельным ранением, где был задержан полицией.

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На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются личности убитого и раненого, разыскивается третий нападавший.

Отметим, что 26 декабря столичные оперативники задержали двоих подозреваемых в 20 разбойных нападениях на ювелирные салоны, магазины и инкассаторов. Отследив инкассатора, грабители блокировали его автомобиль и, разбив стекло, забирали сумки с вещами и крупными суммами денег. При нападении на магазины налетчики, угрожая оружием, забирали из кассы выручку.

Так, 12 декабря злоумышленники ворвались в магазин на улице Верхние Поля и, угрожая пистолетом, попытались похитить деньги из кассы. Сотрудник торговой точки оказал сопротивление нападавшим, после чего они скрылись.

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